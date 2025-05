¿Quién no recuerda con amor los guisos de su abuela? Los afortunados que aún disfruten de ellas saben perfectamente a qué me refiero. Imagina un restaurante en el que los chefs son precisamente abuelas con sus recetas de toda la vida. Esta es la premisa Nonnas que podemos ver en Netflix y que está inspirada en hechos reales, durante los créditos podemos ver a las abuelas auténticas en acción.

Joe Scaravella (Vince Vaughn) tiene un trabajo que no le llena en absoluto, pero el vacío se hace inmenso cuando muere su madre, de ascendencia italiana. En el velatorio, el típico norteamericano donde familiares y amigos se reúnen en casa para comer y recordar, no puede pensar en otra cosa que no sea su madre y su abuela, en la cocina, haciendo platos italianos.

Decidido a dar un giro radical a su vida, Joe coge el dinero del seguro de vida de su madre y monta un restaurante para honrar su legado familiar italiano, y qué mejor manera de hacerlo que haciendo las recetas tradicionales italianas. Para ello tuvo una gran idea, que los chefs fueran auténticas abuelas italianas. De ahí el título de la película, Nonnas, abuelas en italiano.

Vince Vaughn tiene la capacidad de saber hacer muy bien la comedia (De boda en boda, Los becarios...) pero también el drama como demostró en títulos como Hasta el último hombre de Mel Gibson. Y esa combinación en Nonnas la lleva a la práctica, su personaje es cómico por momentos pero tierno al recordar y dramático por su situación financiera.

Susan Sarandon en 'Nonnas'.

A él se suman grandes nombres como Joe Manganiello en el papel de mejor amigo y especialmente las abuelas, protagonistas absolutas que se llevan de calle la película. Susan Sarandon, Brenda Vaccaro, Lorraine Bracco y Talia Shire están divertidas, entrañables y emocionales, sin caer en la cursilería. Momentos divertidos como el pique entre una que es de Boloña y otra que es de Sicilia.

Nonnas es una sorpresa dentro del catálogo de Netflix, tan plagado de películas de acción que no siempre funcionan, de género sacadas de una fabrica en serie o historias romanticonas que hacen subir los niveles de azúcar al espectador. Sin duda, una muy buena opción para ver en casa.

Título: Nonnas

Género: Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 111 minutos

Dirigida por Stephen Chbosky | Guion Liz Maccie

Reparto: Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire

Fecha de estreno en España: 9 de mayo de 2025

Plataforma: Netflix

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de todas las películas. A continuación repasamos el resto de estrenos en todas las plataformas.

Fertilidad controlada por el Gobierno

Prime Video nos hace viajar a un futuro próximo en La evaluación. Un futuro en el que la paternidad está estrictamente regulada. La pareja formada por Mia (Elizabeth Olsen) y Aaryan (Himesh Patel) reciben la visita en su casa de la asesora Virginia (Alicia Vikander) que será quién les someta a una exhaustiva prueba de idoneidad.

Título: La evaluación

Género: Drama, Ciencia ficción

País: Reino Unido

Año: 2024

Duración: 114 minutos

Dirigida por Fleur Fortuné | Guion Dave Thomas

Reparto Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel

Fecha de estreno en España: 8 de mayo de 2025

Plataforma: Prime Video

Independentistas violentos

Harbin se estrena en numerosas plataformas (Prime Video, Rakuten TV, Itunes, Movistar+, Vodafone, Google Play y Filmin). La historia nos sitúa a principios del siglo XX cuando un grupo de independentistas coreanos atacaron en Harbin (China) a los japoneses.

Título: Harbin

Género: Acción

Año: 2024

Duración: 108 minutos

Director: Woo Min-ho

Reparto: Hyun Bin, Park Jung-min

Fecha de estreno en España:9 de mayo de 2025

Plataforma: Prime Video, Rakuten TV, Itunes, Movistar+, Vodafone, Google Play y Filmin

Acción asiática

No nos movemos de Asia porque de Corea del Sur llega a Movistar Plus+ la película 12:12 The day, una superproducción con carga dramática y mucha acción. Basada en hechos reales cuenta lo ocurrido tras el asesinato del presidente Park en 1979.

Título: 12:12 The day

Género: Drama. Basado en hechos reales.

País: Corea del Sur

Año: 2023

Duración: 141 minutos

Dirección: Kim Sung-su

Reparto: Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon

Fecha de estreno en España:

Plataforma: Movistar Plus+

También de Corea del Sur y también a Movistar Plus+ llega El ejecutor, secuela de Veteran. Por encima de la ley, la película más taquillera en Corea del Sur en 2015. Seguimos al veterano detective Seo Do-cheol que se embarca en una nueva historia de persecuciones, adrenalina y sentido del humor.

Título: El ejecutor

Género: Thriller

País: Corea del Sur

Año: 2024

Duración: 118 minutos

Dirección: Seung-wan Ryu

Reparto: Hwang Jung-min, Ahn Bo Hyun, Oh Dae-hwan, Oh Dal-su, Jung Hae-in

Fecha de estreno: 7 de mayo de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Terror en Miami

La tercera película que estrena Movistar Plus+ es Colmillos del Bayou que tiene a los reptiles más agresivos de los humedales de Florida, los caimanes, como protagonistas acechando a un grupo de amigos que han quedado atrapados tras un accidente de avioneta en la zona.

Título: Colmillos del Bayou

Género: Suspense, terror

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 87 min.

Dirección: Taneli Mustonen, Brad Watson

Reparto: Athena Strates, Madalena Aragão, Elisha Applebaum, Mohammed Mansaray

Fecha de estreno en España: 5 de mayo de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Cine para llorar

Si sois de los que os gusta llorar con las películas, sin duda El silencio de Marcos Tremmer en Prime Video es vuestra opción. Marcos Tremmer (Benjamín Vicuña) y Lucía (Adriana Ugarte) son felices, tienen éxito y dinero. Todo va bien hasta que a Marcos le detectan una enfermedad mortal. Para no hacer sufrir a Lucía se lo oculta y y hace lo posible para alejarla de él.

Título: El silencio de Marcos Tremmer

Género: Drama

País: España

Año: 2024

Duración: 112 minutos

Dirigida por Miguel Ángel García de la Calera | Guion Javier Dampierre, Ricardo Urroz

Reparto Benjamín Vicuña, Adriana Ugarte, Félix Gómez

Fecha de estreno en España: 8 de mayo de 2025

Plataforma: Prime Video

En el audio puedes descubrir todos los detalles.