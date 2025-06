Úrsula Corberó es una de las actrices españolas más internacionales del momento. Su fama mundial llegó gracias a La casa de papel o más recientemente con la serie, también de Netflix, El cuerpo en llamas. Eso hace que directores del llamado cine de autor hayan visto sus buenas dotes interpretativas y quieran contar con la joven actriz.

Así llega a la película argentina El Jockey de Luis Ortega de la que reconoce que "cuando leí el guión me encantó, pero no sabía por qué porque no había entendido nada". Así que decidió "confiar" en el director. Úrsula Corberó nos cuenta en una entrevista para esCine que "es verdad que yo venía desde hace mucho tiempo queriendo trabajar con Luis, insistiéndole, tenía referencias porque Chino Darín, mi chico, ha trabajado muchas veces con él".

La actriz considera que el director argentino era "perfecto para hacer el ejercicio de soltar", algo que "a mí me vino muy bien, fue algo muy terapéutico a nivel personal incluso porque yo venía de hacer El cuerpo en llamas, algo muy medido y muy controlado y estaba yo medio majara de la cabeza intentando que no se me escapara nada".

La historia de El Jockey es la de Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un jockey legendario en pleno proceso autodestructivo que eclipsa su talento y amenaza su relación con su novia Abril (Úrsula Corberó). En la carrera más importante de su vida, la que le podría librar de sus deudas con su jefe mafioso, sufre un accidente y desaparece del hospital. El jinete se dedica a deambular por las calles de Buenos Aires buscando su propia identidad, hay que morir para renacer siendo tú mismo.

Actriz comercial

Úrsula Corberó nos habla de la satisfacción que una película de autor como El Jockey le ha dado. "Yo que he sido un poco más una actriz que he hecho cosas más comerciales, explorar el cine de autor ha sido un aprendizaje increíble y me ha traído cosas completamente inesperadas". Por ejemplo, que la película compita en la Sección Oficial del Festival de Venecia o pasar por el Festival de San Sebastián. "Cuando haces algo más comercial ya estás preparado para lo que viene, pero con El Jockey ha sido una búsqueda tan creativa y tan artística y todo tan familiar que después cuando sucede lo que ha sucedido con la película es un viaje completamente inesperado".

La película habla sobre la búsqueda de la felicidad encontrándose a uno mismo, algo que para Úrsula es "muy poético y real". La actriz asegura que "para uno encontrarse a sí mismo tiene que aceptar la luz y la oscuridad, creo que sin oscuridad no hay luz". Además añade que "creo que estamos en un momento donde estamos empezando a aceptar la imperfección, a aceptar que la vida es así y que las personas no somos solamente una cosa y creo que eso es bonito, es bello y me reitero, es poético".

