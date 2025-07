No lo duden: el año que viene vendrá marcado a fuego por el estreno de The Odissey, la particular versión del reputado y galardonado Christopher Nolan de La Odisea de Homero. El realizador, que no solo ostenta el corte final de sus películas (muy pocos directores pueden presumir de ese privilegio en el sistema de estudios) suele mantener hasta el final el control de sus films, especialmente en lo relativo a la campaña promocional o qué se revela y qué no de la película antes y durante su estreno.

Es por ello que la filtración de su tráiler ha debido resultar doble, triplemente frustrante para Nolan. The Odissey, su película más costosa y ambiciosa, ha visto cómo las redes sociales se adelantaban al flamante estreno en cines del primer tráiler de la obra que protagonizan Matt Damon y Tom Holland, entre muchos otros.

Las primeras imágenes del film iban a descubrirse a modo de adelanto a Jurassic World. El Renacer, uno de los grandes estrenos del verano de 2025 y principal apuesta de su estudio, Universal Pictures, en esta temporada estival. Eso, de paso, favorecería las opciones en taquilla de la película de dinosaurios que protagoniza Scarlett Johansson, que ostenta una factura de 225 millones de dólares sin contar publicidad (25 menos que el poema épico de Nolan).

Aunque el tráiler ha sido retirado de manera fulgurante, los comentarios de diversos medios y usuarios lo describen muy bien. Tras planos de un océano amenazante surgen las figuras de Matt Damon como Odiseo y a Tom Holland como su hijo Telémaco, que pregunta por su padre. Se oye la voz en off de Jon Bernthal, así como la de Robert Pattinson, cuyos papeles se desconocen.

El film, cuyo estreno está previsto para mediados de julio de 2016, también está protagonizado por Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Elliot Page, Himesh Patel, Benny Safdie, John Leguizamo, Mia Goth y Cosmo Jarvis, entre otros.