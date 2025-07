Joaquin Phoenix pide perdón por "una de las peores noches de su vida" en directo

Las declaraciones del actor Joaquin Phoenix, por su extraña mezcla de intensidad e ingenuidad, no suelen tener desperdicio. Y el actor, que se encuentra inmerso en la promoción de su segunda película con el director Ari Aster, Eddington, ha hecho varias en los últimos días.

En calidad de invitado al Late Show de Stephen Colbert, que precisamente acaba de anunciar su polémica cancelación tras más de una década y la fusión de Skydance y Paramount, Phoenix ha asegurado que

En el recuerdo de todos permanece la imagen del actor caracterizado como su personaje en la película I’m still here para el programa de David Letterman en 2009. Con una poblada barba, pelo despeinado y gafas de sol, Phoenix anunció su retiro de la actuación para iniciar su carrera en el mundo de la música hip-hop. Se trató de un fragmento televisivo real que más tarde fue utilizado en el falso documental que protagonizaba, razón por la cual el de Gladiator apareció caracterizado como su drogado personaje.

Pero, tal y como confesó a Colbert esta semana, no todo salió como pretendía., y es que ni el público ni el presentador se tomaron excesivamente bien su actitud. "Cuando llegué al programa, hice la pre entrevista en el personaje y me di cuenta de que era un poco tonto", de modo que quiso reformular su aparición. "Solo quiero que a David le guste, que me lacere. Quiero que sea realmente peligroso. Esa era la intención. Siempre quise tener esa reacción y ver cómo iba a responder él a eso. Por eso era necesario que nadie supiera que era un personaje".

El resultado fue una experiencia "horrible", también para el actor. "Fue realmente incómodo. Me arrepiento y no lo volveré a hacer. Lo siento mucho", dijo, disculpándose ante la audiencia y ante David Letterman, que no estaba presente. "Fue extraño porque, de alguna manera, fue un éxito, y también fue una de las peores noches de mi vida", remató.

En su momento, Phoenix también dio algunas explicaciones asegurando que Letterman "había entrevistado a tantas, tantas personas que asumí que sabría ver la diferencia entre el personaje y la persona real. Pero pido perdón".