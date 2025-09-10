El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este lunes la decisión de la academia militar de West Point de cancelar la entrega del premio Sylvanus Thayer al actor Tom Hanks. El galardón, que reconoce a ciudadanos con trayectorias alineadas con los valores militares, iba a ser entregado el 25 de septiembre, pero la institución ha suspendido el evento.

A través de su red Truth Social, Trump ha calificado de "inteligente" la decisión de West Point y ha criticado directamente al actor por sus supuestas posturas ideológicas. "¡Una medida importante! ¡No necesitamos receptores destructivos y 'WOKE' recibiendo nuestros queridos Premios Americanos!", ha escrito el mandatario.

Publicación de Donald Trump en su red social Truth Social

La publicación se produce tras semanas de especulaciones sobre la cancelación de la ceremonia, adelantada por el diario The Washington Post. Según este medio, la decisión se comunicó internamente por correo electrónico, sin ofrecer detalles sobre el futuro del premio ni si se entregará en otra ocasión.

Un galardón con historia en West Point

El premio Sylvanus Thayer es una distinción que la academia militar de Estados Unidos entrega desde 1958 a figuras civiles que encarnan los valores de West Point, aunque no hayan pasado por sus aulas. En junio, la institución anunció que Hanks recibiría el galardón por su trayectoria profesional y su implicación con causas relacionadas con los veteranos.

"Tom Hanks ha hecho más por la representación positiva del militar estadounidense, más por el cuidado de los veteranos, sus cuidadores y sus familias, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del gobierno que muchos otros compatriotas", señaló entonces la academia en un comunicado.

Entre los méritos citados se encontraba su trabajo en películas como Salvar al soldado Ryan, Forrest Gump o Greyhound, donde ha interpretado personajes vinculados al Ejército de Estados Unidos o a instituciones nacionales.

El actor, asociado al Partido Demócrata

La figura de Hanks ha estado asociada en los últimos años al Partido Demócrata. El actor apoyó públicamente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y ha respaldado la candidatura de Kamala Harris para los comicios de 2024. Su posicionamiento ha generado críticas en sectores conservadores y entre simpatizantes del presidente Trump.

Mark Bieger, coronel retirado del Ejército y actual director ejecutivo de la asociación de graduados de West Point, fue quien informó a los antiguos alumnos de la cancelación del evento. Por el momento, no se ha confirmado si la institución entregará el premio en otro formato o si se ha retirado de forma definitiva.