Estados Unidos plantea prohibir la entrada a Zapatero por su alianza con Maduro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha planteado la posibilidad de utilizar su "superpoder quitavisas" en respuesta a informaciones sobre la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en un supuesto plan para perpetuar al chavismo en el poder en Venezuela. En caso de llevar a cabo este veto a Zapatero, el expresidente español tendría prohibida la entrada al país gobernado por Donald Trump.

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre la dictadura venezolana en las últimas semanas. Y es que aparte de las amenazas a Zapatero, el Gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, "uno de los mayores narcotraficantes del mundo", según la fiscal general, Pam Bondi.

En este sentido, el subsecretario de Estado Landau, que hace unos días publicó en redes una foto suya con una placa donde se identifica como "El Quitavisas", reaccionó en redes sociales a un reportaje del Diario de las Américas donde se relaciona a Zapatero con una conspiración para "sacrificar" al dictador venezolano Nicolás Maduro y así asegurar la continuación de un gobierno de izquierda en el país sudamericano "neochavista" y así blindar en el poder al Cartel de los Soles.

🇻🇪🇪🇸🇺🇸‼️ | URGENTE — El Diario Las Américas revela que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, estaría conspirando junto a figuras del chavismo para "sacrificar" a Maduro y montar una transición neochavista, preservando el poder del Cartel de los Soles. pic.twitter.com/rJvssIn7JD — UHN Plus (@UHN_Plus) September 8, 2025

¿Será esta la señal para EL QUITAVISAS? pic.twitter.com/01c2KvIser — Christopher Landau (@DeputySecState) September 8, 2025

"¿Será esta la señal para el quitavisas?", respondió el funcionario estadounidense en español junto a una imagen del superhéroe Batman acudiendo al llamado de una 'batiseñal' con las palabras "quitavisas".

No es la primera vez que Landau responde públicamente en redes a publicaciones donde se denuncia a cómplices de las dictaduras de Cuba y Venezuela que se encuentran en territorio estadounidense o tienen visados válidos para ingresar en la nación norteamericana. En la mayoría de sus interacciones ha utilizado el meme del 'Caballero Oscuro' y su propia foto para insinuar que estaría dispuesto a retirar los visados a los denunciados.

En junio, Landau ordenó cancelar la visa de la funcionaria oficialista mexicana Melissa Cornejo por expresar de forma soez su inconformidad por la cancelación de visas estadounidenses a quienes difundieran contenido a favor de las protestas en respaldo a inmigrantes tras las redadas en Los Ángeles.