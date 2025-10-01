La gran exposición de Disney llega a España para celebrar "100 años de Magia"

La Fundación Canal de Madrid inaugura este miércoles la exposición Disney: The Exhibition – 100 Años de Magia, un recorrido por el legado de la compañía que celebra su centenario con más de 250 piezas, nueve galerías inmersivas y 14 instalaciones interactivas. Entre los objetos destacados se encuentran el zapato de cristal de la versión de acción real de Cenicienta y el casco de Iron Man utilizado en Vengadores: Infinity War.

Un siglo de personajes e historias

La muestra, que llega a Madrid tras pasar por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, invita a los visitantes a redescubrir personajes, películas y espectáculos que forman parte del archivo histórico de The Walt Disney Company.

El recorrido permite conocer tanto la historia de la creación de los personajes como la evolución de los estudios y la expansión de sus experiencias en parques y escenarios de todo el mundo, desde Disneyland París hasta Walt Disney World.

Los Archivos Disney, origen de la muestra

La exposición reúne piezas procedentes de los Walt Disney Archives, el repositorio oficial de la compañía fundado hace más de 55 años para preservar su legado. El proceso de planificación y selección de objetos ha durado cuatro años y ha contado con la colaboración de Walt Disney Animation Research Library, Walt Disney Imagineering, Disney Theatrical Group, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Music y The Walt Disney Family Museum.

La directora de los archivos, Becky Cline, señaló en la presentación que la llegada a Madrid es "una oportunidad para disfrutar de algunas de las historias, personajes y atracciones favoritas de Disney de una forma nueva y envolvente".

Piezas icónicas en exhibición

El público podrá ver esculturas utilizadas en la animación, vestuario y accesorios de películas de acción real. Entre ellos se encuentran el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964), utilizado por Dick Van Dyke, o el vestido rojo de Cruella (2021) que llevó Emma Stone. Otros objetos destacados incluyen los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963), la zapatilla de cristal de Cenicienta (2015), el casco de Iron Man en Vengadores: Infinity War (2018) y el conjunto de Indiana Jones y el Dial del destino (2023).

Galerías inmersivas y cuentacuentos

Las nueve galerías temáticas se presentan como espacios inmersivos. Los visitantes podrán recorrer una réplica de los parques Disney, hacerse fotografías junto a esculturas de personajes como Mickey Mouse, Goofy, la familia Parr de Los Increíbles o el Hada Madrina de Cenicienta.

La muestra incorpora además sesiones de cuentacuentos en diferentes salas, donde se destacan objetos relevantes a través de relatos que combinan el aspecto educativo con la experiencia visual e interactiva.