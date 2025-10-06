El actor español Enrique Arce, visto en series y películas tan populares y variopintas como La casa de papel, Terminator: Destino Oscuro o Gym Tony, ha criticado duramente a sus compañeros de profesión por el apoyo mayoritario del colectivo a la flotilla pro Hamás que fue disuelta por Israel este fin de semana.

El valenciano, nacido en 1972, consideró una "manifestación del ego" y, desde luego, "no tan importante para que todo el mundo lo tengamos que saber".

"Hay un término que es 'virtue signaling', una expresión muy gringa que es la necesidad de los humanos de enarbolar una causa, sacar las banderas", explicó el intérprete en el plató de El Foco de María Zabay.

"Parece que nosotros los actores tengamos una mayor capacidad o conciencia o verdad o derecho para ponerse del lado de esas causas. Y esa muestra de virtud no es más que una manifestación más del ego: mirad lo que apoyo yo. Vete allí a hacerlo desde tu anonimato, no desde tu sillón de un millón de euros de tu casa. Lo que piensa no es tan importante como para que todo el mundo lo tengamos que saber".

Arce, recientemente visto en la serie de Netflix El Refugio Atómico, durante la entrevista dijo arrepentirse de no haber formado una familia y aseguró mostrarse más selectivo que antes con los papeles, no señaló a ningún compañero ni ningúna causa, pero sus palabras han sido duramente criticadas en redes sociales.