Aura Garrido: "Todos nos hemos encontrado con un vendehumos, y en esta profesión hay muchos"

Aura Garrido da vida a Julia, una ejecutiva brillante que regresa de Nueva York con la misión de salvar el negocio ruinoso de su hermano en Entrepreneurs, la nueva serie creada por Pantomima Full. "Estoy muy contenta, la verdad, soy una privilegiada en este oficio y además estoy haciendo proyectos que me encantan y que me motivan muchísimo", afirma la actriz sobre un proyecto que la saca de su zona habitual de papeles dramáticos.

Confiesa que aceptó sin dudarlo: "Soy súper fan de Pantomima Full y que me llamasen y me propusiesen esta serie no me lo podía creer". En Entrepreneurs, su personaje actúa como filtro entre el espectador y el caos del coworking que retrata la serie: "Julia está viendo por primera vez este abanico de personajes absurdos que hacen cosas raras y los está descubriendo a la vez que los espectadores".

El desafío de no reírse

Garrido reconoce que, aunque la serie es hilarante, se rodó desde un planteamiento muy naturalista: "Todos los personajes, unos más y otros menos, están serios y por mucho que estés haciendo un cliché, lo estás haciendo desde el realismo". A pesar de su risa "floja", apenas tuvieron que cortar escenas por carcajadas: "Tenía muchos problemas para aguantar la risa con Aníbal... siempre mete como algo, un gesto, una coletilla, algo que es nuevo cada vez, que no te esperas".

También destaca la exigencia física y emocional de algunos compañeros como David, que alternaba el rodaje con funciones de teatro musical por la noche: "A mí me parecía absolutamente fascinante que pudiese hacer las dos cosas a la vez".

La ternura que hay en el absurdo

Aunque el tono es el de una comedia desenfrenada, la serie no renuncia al fondo dramático. "Creo que la comedia siempre es la que más habla del drama de vivir", señala Garrido al hablar de personajes como el que "quiere ser coach y viene de una depresión", o del gurú empresarial que interpreta Alberto Casado: "No das crédito en ningún momento y sin embargo ahí está... mezcla agresividad con cosas casi sectarias que yo desconocía hasta hacer esta serie". Y su personaje es el vendehumos por excelencia, "todos nos hemos encontrado yo creo en la vida con más de un vendehumos, y en estas profesiones hay muchísimos".

Sobre su relación con el personaje de Gonzalo, su hermano en la ficción, asegura: "Está muy frustrada, muy enfadada, pero le quiere porque es su hermano... Gonzalo le devuelve un poco a la infancia, al juego, a la diversión".

Derribar prejuicios con humanidad

La actriz valora el crecimiento de su personaje a lo largo de la serie: "Sus ganas de divertirse también van apareciendo ahí poquito a poco y esa hiper responsabilidad se va resquebrajando". Julia, como su hermano, empieza "con muchos prejuicios hacia los demás" pero ambos recorren "arcos que tienen que ver con esa revisión de sí mismos".

"La realidad supera a la ficción todo el rato", asegura Garrido sobre un retrato social donde hasta los becarios son los que "están más pegados a la realidad". Y no duda en señalar que sus personajes favoritos son ellos: "Creo que mi debilidad, como la de Julia un poco, son los becarios".

Una comedia para quedarse

A Garrido le gustaría continuar en este registro: "Me encanta la comedia, me gusta muchísimo". Admite que tenía mucha presión por hacerlo bien: "Casi no me llaman para comedia y cuando me llaman es para hacer el personaje serio en la comedia... me imponía muchísimo". Pero le ilusiona repetir: "Me encantaría hacer muchísimas temporadas de esta serie, las firmo ya".

Considera que el género no siempre recibe el reconocimiento que merece: "Parece que lo tratamos como a un género menor, a veces, y sin embargo me parece lo más difícil de hacer de esta profesión".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.