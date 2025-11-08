A las salas de cine llegan esta semana 9 estrenos muy variados, aunque predomina el thriller. No obstante, tenemos un wéstern, con tragedia real incluida, una historia que se ríe de los terraplanistas, cine de animación e incluso un Mago de Oz que se ha vuelto ruso. Los repasamos todos, escucha el audio para saber la opinión, sin spoilers, de cada título y escuchar los tráilers.

La película que perseguirá a Alec Baldwin

En el año 2021 nos llegó una noticia totalmente terrible, durante el rodaje de Dos forajidos el actor y productor de la misma, Alec Baldwin, había matado accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. En el set de rodaje el actor estaba manejando unas pistolas y en una de ellas había una bala real. Tras un largo proceso judicial, que terminó con Alec Baldwin absuelto de un homicidio imprudente y la armera responsable de las armas de fuego en el set de rodaje condenada a 18 años de cárcel, se terminó de rodar la película que llega a los cines ahora.

La historia es sencilla, a la vez que tristemente premonitoria: un joven de 13 años ha sido condenado a la horca por haber matado accidentalmente a un hombre. Conseguirá escapar de la cárcel gracias a su abuelo, al que no conocía, un forajido al que da vida Alec Baldwin. En la película encontramos los elementos clásicos del western: un viaje de dos personajes que a priori son muy diferentes y a los que la huida irá acercando.

En Dos forajidos hay otras dos historias paralelas, la del sheriff y la de un cazarrecompensas, que hacen que la película pierda interés por momentos. El mejor homenaje de la película, más allá de que esté dedicada a la víctima y los beneficios vayan a parar a su familia, es que lo más destacable de Dos Forajidos es su fotografía. Hacer actualmente un western con esos colores y mostrar de esa forma esos paisajes salvajes, es realmente difícil.

Título original: Rust

Género: Drama - Oeste

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 139 minutos

Director: Joel Souza

Reparto: Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher, Rhys Coiro, Xander Berkeley

Fecha de estreno en España: 7 de noviembre de 2025

Distribuidora: A Contracorriente Films

Terraplanistas y extraterrestres

El cine de Yorgos Lanthimos o lo odias o lo amas. No suele dejar indiferente. Su última película, Bugonia, vuelve a ser un claro ejemplo de ello. Por primera vez el director griego lleva a cabo un remake, en este caso de la cinta surcoreana Salvar el planeta Tierra.

La historia es la de un joven conspiranoico (Jesse Plemons) que está convencido de que los extraterrestres de Andrómeda están invadiendo la Tierra para aniquilar al ser humano. Para evitarlo secuestra a la CEO de una importante empresa tecnológica (Emma Stone) a la que acusa de ser la líder de los alienígenas. Tras encerrarla en su sótano, víctima y verdugo mantendrán un duelo dialéctico propio del cine de Lanthimos. Toda una batalla psicológica llena de secretos y dilemas.

Título original: Bugonia

Género: Comedia - Ciencia-ficción

País: Irlanda

Año: 2025

Duración: 118 minutos

Director: Yorgos Lanthimos

Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Alicia Silverstone, Stavros Halkias

Fecha de estreno en España: 7 de noviembre de 2025

Distribuidora: Universal Pictures

Un Predator débil e infantilizado

En 1987 se estrenaba una gran película titulada Depredador con Arnold Schwarzenegger. Fox la convirtió en franquicia enfrentando a Predator incluso a Alien en un crossover. Tras la compra de Fox por parte de Disney, la casa del ratón ha hecho como con otros de sus productos, infantilizarlos y desvirtuarlos. Así llegamos a esta nueva entrega Predador: Badlands en donde no hay ni un solo humano y los protagonistas son un Predador repudiado por su especie por blando y una androide.

Título original: Predator: Badlands

Género: Terror - Ciencia-ficción

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Director: Dan Trachtenberg

Reparto: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

Fecha de estreno en España: 7 de noviembre de 2025

Distribuidora: Disney

Thrillers, uno sórdido y un rompecabezas

Esta semana llegan dos thrillers españoles muy diferentes entre sí. Por un lado en Subsuelo nos encontramos a Eva y Fabián, dos hermanos mellizos que una noche de fiesta sufren un accidente que cambiará sus vidas para siempre.

Por otro lado, Reversión donde Mario (Jaime Lorente) se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor David, pero en donde nada parece encajar. La casa y su propia familia parecen que guardan secretos.

Cine familiar, drama y animación

Además, esta semana se estrena la película familiar Leo & Lou sobre una niña muda huérfana que se escapa del centro de acogida en el que vive y termina con un inconformista sin oficio ni beneficio; la nueva película de David Trueba titulada Siempre es Invierno con David Verdaguer como protagonista; la película de animación eslovaca La princesa orgullosa; y una producción rusa llamada El Mago de Ciudad Esmeralda. El camino de baldosas amarillas.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles.