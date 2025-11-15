Esta semana no es apta para supersticiosos, 13 son los estrenos que llegan a la cartelera. Empezamos por Die my love, drama protagonizado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que son una pareja cuya relación se ve resentida tras el nacimiento de su hijo. Por otro lado tenemos una nueva adaptación de un cuento de Stephen King, La larga marcha, que nos pondrá los pelos de punta.

Además, tenemos dos vueltas importantes y en los dos casos son terceras partes: por un lado los jinetes, esos magos que roban a los estafadores para devolverle el dinero a sus víctimas, Ahora me ves 3; y por otro una de las comedias españolas más locas, Todos los lados de la cama.

Los repasamos todos sin spoilers pero dejando claro cuál merece más la pena pagar en taquilla.

Depresión postparto e insatisfacción sexual

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson dan vida en Die my love a una pareja, Grace y Jackson, que se muda de Nueva York a un área rural de Estados Unidos. Al llegar a la casa los vemos felices y fogosos. Sin embargo, tras saltos temporales (que a veces pueden despistar al espectador) veremos que han tenido un hijo y que la relación ha cambiado bruscamente.

Grace empieza a distanciarse cada vez más de su marido y a sentirse cada vez más insatisfecha, lo que la lleva a tener fantasías sexuales con un vecino motero. Desde el principio queda claro que el apetito sexual de ella está descontrolado. Hay escenas realmente incómodas, como una en la que se masturba en presencia de su familia.

Alucinaciones, recuerdos distorsionados, paranoia... el espectador tendrá que ir descubriendo lo que le pasa realmente a esta mujer. Como indicábamos, los saltos temporales no ayudan especialmente a ello en una historia que por momentos causa el rechazo del espectador.

Título original: Die my love

Género: Drama - Thriller psicológico

País: Canadá - Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 118 minutos

Dirección: Lynne Ramsay

Reparto: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Nick Nolte, Lakeith Stanfield, Sissy Spacek

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: MUBI

'Die my love'.

Camina o muere

Los cuentos de Stephen King parecen que están de moda, si es que alguna vez lo dejaron de estar. Si hace sólo hace unas semanas llegaba a los cines La vida de Chuck este fin de semana se estrena La larga marcha. En unos Estados Unidos distópicos, la nación está en una grave crisis tras una guerra civil. Para recuperar el espíritu americano de esforzarse para conseguir su meta el Gobierno organiza anualmente un evento macabro, la marcha.

Este evento consiste en que un joven por cada estado de los 50 de EEUU deben iniciar una marcha en la que deben andar 6,5 kilómetros por hora. Sólo puede ganar uno, y el ganador recibirá una suma de dinero inimaginable. Los demás no son exactamente eliminados, sino ejecutados.

Título original: The long walk

Género: Terror

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Dirección: Francis Lawrence

Reparto: Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Charlie Plummer, Ben Wang, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Judy Greer, Josh Hamilton

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: Diamond Films

'La larga marcha'.

Vuelven los jinetes, o los Robin Hood de la magia

Tras dos primeras entregas que cosecharon un notable éxito en taquilla con más de 300 millones de dólares recaudados por cada una, llega este fin de semana Ahora me ves 3. En esta ocasión usan la fórmula que está empleando Hollywood para resucitar antiguas sagas, mezclar el elenco original con uno nuevo para intentar enganchar a nuevas generaciones.

En esta ocasión nos encontramos con 3 magos que aparentemente están trabajando junto a Los Cuatro Jinetes. Pronto descubrimos que no es así, sino que estaban usurpando sus identidades de alguna forma. Los verdaderos aparecerán llamados por El Ojo, esa entidad que manda en el mundo de la magia. Juntos deberán enfrentarse a un nuevo caso en el que intentan robar al estafador para repartir el dinero entre sus víctimas. Entretenida pero que no hay que pensar demasiado para que el argumento no se caiga como un castillo de naipes.

Título original: Now you see me: now you don't

Género: Thriller - Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Dirección: Ruben Fleischer

Reparto: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith,

Ariana Greenblatt, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Mark Ruffalo

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: DeAPlaneta

'Ahora me ves 3'.

Dura historia de un sin techo y adicto

El actor Harris Dickinson debuta en la dirección con Urchin, una historia muy dura, un hombre sin hogar y con trastornos mentales que termina en prisión tras agredir a un ciudadano que intentaba ayudarle comprándole comida. La película seguirá su intento de rehabilitación en la sociedad.

Título original: Urchin

Género: Drama

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 99 minutos

Dirección: Harris Dickinson

Reparto: Frank Dillane, Amr Waked

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: Karma Films | Filmin

Música, sexo y risas

En 2002 llegaba a los cines El otro lado de la cama, una divertida comedia sobre relaciones sentimentales y sexuales. Esta semana llega la tercera entrega, tras una segunda olvidable, titulada Todos los lados de la cama. Esta nueva secuela recupera a gran parte del elenco original (Ernesto Alterio, Pilar Castro, María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa, Natalia Verbeke...) a los que se incorporan rostros jóvenes como Lucía Caraballo y Jan Buxaderas.

Tras años sin verse, los personajes de Ernesto Alterio y Pilar Castro vuelven a coincidir porque sus hijos se han enamorado y quieren casarse. Ambos creen que son demasiado jóvenes y les quedan muchas cosas por vivir. Por ello, destinan todos sus esfuerzos a intentar evitar la boda.

Título original: Todos los lados de la cama

Género: Comedia Musical

País: España

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Dirección: Samantha López Speranza

Reparto: Ernesto Alterio, Pilar Castro, María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa, Natalia Verbeke, Lucía Caraballo, Jan Buxaderas

Fecha de estreno en España: 14 de noviembre de 2025

Distribuidora: Disney

'Todos los lados de la cama'.

Terror, cine de época, animación y cine inspirador

Además, se estrenan la película de época Los colores del tiempo, la deportiva El mejor sobre la recuperación de un quarterback tras una grave lesión; la película de animación La Patrulla Canina en Navidad; el manga japonés Jujutsu Kaisen: Ejecución; la española Te protegerán mis alas; la asiática La doncella del lago y las películas de terror Gaua y Bambi: La venganza.

Pincha en el audio para descubrir cuál merece más la pena pasar por taquilla para verla en pantalla grande, a veces es la opción menos esperada.