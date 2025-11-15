'El Justiciero de la Ciudad' (1974), o la versión de Charles Bronson de nuestro cine quinqui

Charles Bronson interpreta por primera vez al arquitecto Paul Kersey. Arquitecto de edificios, pero también de la muerte de un buen número de delincuentes callejeros a los que considera el lumpen de la sociedad. Bien es cierto que la Nueva York de principios de los 70 no era la de ahora, y que el flagrante asesinato de su mujer (y violación de su hija) le dan una buena ración de motivos.

¿Es El Justiciero de la Ciudad la declaración de ultraderecha que muchos críticos le atribuyeron, o quizá la película de Michael Winner versa también sobre la seducción por la violencia que se desata en un hombre aparentemente apacible una vez le afecta la misma? En este podcast Juanma González y Dani Palacios discuten sobre ello a la vez que disfrutan con la experiencia de ver de nuevo la primera entrega de Death Wish.

En todo caso, la película resultó no solo tremendamente exitosa, sino que dio para multitud de secuelas e imitaciones (muchas de ellas producidas por la Cannon, ausente aún en esta primera entrega, y protagonizadas por el propio Bronson) dando lugar a un subgénero de violentos justicieros urbanos que todavía hoy colea.

