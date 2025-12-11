Óscar Casas revela en esCine el valioso consejo profesional que le dio su hermano Mario

Ana Jara y Óscar Casas, protagonistas de Me has robado el corazón, han pasado por los micrófonos de esRadio en esCine para hablar del estreno de la película dirigida por Chus Gutiérrez. Casas interpreta a un ingeniero que tras ser ninguneado en su empresa y no obtener el ascenso prometido, decide robar un banco. El problema es que no tiene coche ni carné de conducir para huir de Madrid. Por ello se registra en una app de citas para conocer a una chica, con coche, y proponerle un fin de semana romántico fuera de Madrid. No contaba con enamorarse por el camino.

Ana Jara ha reconocido que acercarse a esta comedia romántica fue casi inevitable: "¿Quién no quiere vivir dentro de una comedia romántica?". Le atrajo la luz de los personajes y la unión entre dos realidades opuestas, hasta el punto de admitir que "me embarqué en esta aventura. Y me robó el corazón".

Óscar Casas ha coincidido en la intención del tono desde el inicio y ha explicado que en el género es esencial caminar con los protagonistas: "Tienes que acompañar a los protagonistas desde el minuto uno, ir de la mano". La química entre ambos surgió incluso antes del rodaje, en el casting. El actor recuerda que "hubo ya algo mágico", y que desde entonces todo fluyó de forma orgánica en pantalla.

Crecimiento y camino profesional

Aunque muchos la recuerdan por sus inicios televisivos, Ana Jara ha asegurado que ha aprendido a convivir con las etiquetas: "Nunca me ha pesado la etiqueta", ha explicado, recordando el impulso que supuso para ella su etapa juvenil – fue Jimena Medina en la serie juvenil de Disney Channel Soy Luna –: "Lo abrazo también, forma parte de mi carrera, fue una catapulta para mí". Una mirada madura que acompaña un momento de expansión profesional en el que combina proyectos, géneros y colaboraciones diversas.

Óscar Casas, también con una larga trayectoria pese a su juventud, ha compartido una visión a largo plazo sobre el oficio. "Tengo tantas ganas de aprender más y empaparme". Casas ha citado una frase de Leonardo DiCaprio que se le quedó grabada: "Esta profesión no es un sprint, es una maratón". Una enseñanza que le ha inculcado desde niño su hermano. "Me lo lleva diciendo toda la vida mi hermano Mario, sin pausa pero sin prisa, poquito a poco y encontrando esos proyectos que me permitan crecer". Su objetivo, ha afirmado, es claro: "Intentar poder seguir haciendo personajes y películas que se diferencien entre unas y otras para poder seguir aprendiendo".

La mirada hacia el futuro

Además, Óscar ha hablado del reto de enfrentarse a nuevos registros, como los distintos acentos que ha trabajado recientemente: "Había una responsabilidad muy grande por toda mi familia", ha comentado sobre el gallego, que preparó con una coach especializada. Jara, por su parte, se ha mostrado impulsiva y emprendedora, recordando un proyecto teatral que quedó en pausa: "Compré los derechos de una obra de Argentina y la traje, hice toda la preproducción", un reto al que planea volver.

Ambos comparten un deseo común: rodearse de creadores que admiran. El actor lo ha resumido con honestidad: "Me muero de ganas de poder trabajar con gente como Alberto Rodríguez, Bayona, Almodóvar", mientras Jara ha mencionado su afinidad por autoras y miradas femeninas: "Me gustaría mucho trabajar con directoras mujeres como Carla Simón y Alauda".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.