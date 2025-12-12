Adiós al espectáculo más longevo de Madrid: Parque Warner cierra 'Loca Academia de Policía' tras 23 años

En octubre de este 2025 el musical El Rey León cumplió 15 años en la Gran Vía madrileña. Sin embargo, muchos seguramente no sepan que no es el espectáculo más longevo que se puede ver en Madrid. Uno de los grandes reclamos, en cuanto a espectáculos se refiere, de Parque Warner Madrid es Loca Academia de Policía, un show muy aclamado de especialistas que acaba de anunciar su final.

Loca Academia de Policía lleva haciéndose ininterrumpidamente desde 2002, más de 10.000 funciones durante estos 23 años. Sin duda, una parada obligatoria para familias y amantes de la adrenalina. El parque temático madrileño ambientado en la factoría Warner Bros ha comunicado que el show apagará sus motores definitivamente el próximo 5 de enero, coincidiendo con el cierre de la temporada 2025.

Desde su estreno en 2002, este espectáculo cogió protagonismo en la experiencia inmersiva de Parque Warner gracias a su humor característico de la famosa saga de películas con los peculiares agentes de la academia de policía de Los Ángeles: Mahoney, Kirkland, Shulmann, Tackleberry, el Teniente Harris y el Comandante Lassard. Humor, combinado con la acción trepidante del cine de Hollywood. Su lugar de representación es el Teatro de Especialistas, ubicado en la zona de Movie World Studios. En sus inicios acogió un espectáculo de Batman.

Loca Academia de Policía de Parque Warner

El espectáculo, conocido por su despliegue técnico y la increíble habilidad de sus pilotos, ofrece una experiencia de 30 minutos llena de persecuciones a alta velocidad, explosiones controladas, saltos imposibles y situaciones cómicas protagonizadas por los personajes más queridos de la academia. Loca Academia de Policía ha sido una escuela de talento ya que por su pista han pasado más de 150 especialistas de primer nivel internacional. Además, casi 500 vehículos de diferentes tamaños, tipos y cilindradas han formado parte de este inolvidable espectáculo.

"Durante más de 23 años, Loca Academia de Policía ha sido uno de los espectáculos más queridos de Parque Warner. Queremos que estas últimas semanas sean un homenaje a la risa y a la espectacularidad del show, invitando a todos a sentir el rugido de sus motores una última vez. Aunque nos llena la emoción y la nostalgia de su despedida, muy pronto llegará una novedad que, estamos seguros, seguirá sorprendiendo a nuestros visitantes y les hará vivir un auténtico día de cine", ha señalado Javier Guarido, director general de Parque Warner Madrid.

Warner Bros precisamente está de actualidad debido al proceso de compra del estudio. Netflix y Paramount pujan por hacerse con el emblemático estudio. ¿Significará la llegada de nuevas franquicias como Stranger Things o Misión Imposible al parque temático dependiendo del comprador?