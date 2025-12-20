Menú

'Love Actually', el clásico de los 2000 que la generación Z odia con pasión

Conversamos con el director Rodrigo Sopeña, que estrena tercera temporada de la serie Atasco, sobre la mítica película de episodios Love Actually.

'Love Actually' (2003) con Rodrigo Sopeña y cómo no montar un 'atasco' con las historias

Los chicos de Par-Impar, el podcast de cine de esRadio, conversan animadamente con el director y guionista Rodrigo Sopeña sobre la mítica comedia romántica de episodios Love Actually. Sopeña acaba de estrenar la temporada 3 de la serie Atasco (Prime Video), donde se vale de una similar estructura episódica a la hora de presentar las historias.

Uno de los mayores atractivos de Love Actually es su estructura coral. En lugar de centrarse en una sola pareja, la película presenta a diversos personajes cuyas vidas se cruzan de manera directa o indirecta. Entre ellos hay un primer ministro que se enamora de una empleada, un escritor que huye a Francia tras una decepción amorosa, un padrastro que intenta conectar con su hijastro y un hombre que enfrenta un amor silencioso y complicado. Estas historias permiten mostrar que el amor no es una experiencia única ni perfecta, sino algo complejo y, a veces, doloroso.

Y de todo ello hablaron largo y tendido Juanma González y Dani Palacios en Par-Impar a colación de la película británica y la serie española Atasco. Love Actually es una comedia romántica británica estrenada en 2003 y dirigida por Richard Curtis. La película se caracteriza por contar múltiples historias entrelazadas que giran en torno al amor en sus diferentes formas: romántico, familiar, platónico y no correspondido. Todas las tramas se desarrollan en Londres durante las semanas previas a la Navidad.

