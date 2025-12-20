'Love Actually', el clásico de los 2000 que la generación Z odia con pasión

Los chicos de Par-Impar, el podcast de cine de esRadio, conversan animadamente con el director y guionista Rodrigo Sopeña sobre la mítica comedia romántica de episodios Love Actually. Sopeña acaba de estrenar la temporada 3 de la serie Atasco (Prime Video), donde se vale de una similar estructura episódica a la hora de presentar las historias.

Uno de los mayores atractivos de Love Actually es su estructura coral. En lugar de centrarse en una sola pareja, la película presenta a diversos personajes cuyas vidas se cruzan de manera directa o indirecta. Entre ellos hay un primer ministro que se enamora de una empleada, un escritor que huye a Francia tras una decepción amorosa, un padrastro que intenta conectar con su hijastro y un hombre que enfrenta un amor silencioso y complicado. Estas historias permiten mostrar que el amor no es una experiencia única ni perfecta, sino algo complejo y, a veces, doloroso.

Y de todo ello hablaron largo y tendido Juanma González y Dani Palacios en Par-Impar a colación de la película británica y la serie española Atasco. Love Actually es una comedia romántica británica estrenada en 2003 y dirigida por Richard Curtis. La película se caracteriza por contar múltiples historias entrelazadas que giran en torno al amor en sus diferentes formas: romántico, familiar, platónico y no correspondido. Todas las tramas se desarrollan en Londres durante las semanas previas a la Navidad.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.