La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha muerto este domingo a los 91 años, según ha informado su fundación en un comunicado.

Bardot fue una actriz, cantante y escritora francesa reconocida por haber sido icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX, además de activista de derechos de los animales, fundadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar Y Dios creó a la mujer dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública.

Luego, protagonizó la película de Jean-Luc Godard de 1963 'Le Mépris'. Por su papel en la película Viva Maria! (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.

En noviembre del año pasado, la actriz fue ingresada en un hospital, lo que aumentó las alarmas respecto a su delicado estado de salud. Meses antes, en octubre de 2024, había estado hospitalizada por algunos días en Tolón debido a una operación que se presentó como "menor".

Después de la operación, Bardot volvió a su residencia en Saint-Tropez. En ese momento, personas cercanas a escritora afirmaron que "estaba descansando y recuperándose de manera paulatina".

A su vez, la Fundación Brigitte Bardot confirmó en aquel entonces al medio de comunicación francés ICI Provence que la intervención "había transcurrido con éxito", con el objetivo de tranquilizar a los fans.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reaccionado al fallecimiento de este icono francés desde su cuenta de X y ha asegurado que encarnaba «una vida de libertad» que aportó "un brillo universal a Francia".

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

