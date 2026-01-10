Urtasun aplaude a Javier Bardem por estar en la "lista negra" de Hollywood tras su boicot a los judíos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado su solidaridad este viernes con el actor Javier Bardem ante la posibilidad de que este "haya podido estar incluido en una lista de algunas productoras norteamericanas, en algún tipo de lista negra, por sus posicionamientos y manifestaciones en contra del genocidio en Palestina".

"Quiero lanzar un mensaje muy claro. Javier Bardem cuenta con la solidaridad del Gobierno de su país y del Ministerio de Cultura de su país. Vamos a estar siempre al lado de Javier Bardem y de cualquier otro actor o actriz de nuestro país que quiera manifestarse políticamente en defensa de su libertad de expresión y también manifestándose en defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en curso en Gaza", ha asegurado Urtasun en declaraciones a periodistas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, en Barcelona.

Así, ha afirmado que Javier Bardem o "cualquier artista" que sea "atacado por ejercer su libertad de expresión" va a tener a su lado al Ministerio de Cultura y al Gobierno de España.

El titular del Ministerio de Cultura se ha expresado así unos días después de que el medio de comunicación fundado por el periodista Mehdi Hasan, 'Zeteo', preguntase a Javier Bardem por la posibilidad de que el nuevo director de los estudios Paramount, David Ellison, le hubiese puesto en una "lista negra" por pedir que se boicotease a las empresas que apoyasen la actuación de Israel en Gaza.

"Sí, no me extraña. Quiero decir, no me sorprende. Pero la cuestión es que no se trata tanto de su lista negra, sino de a quién queremos, con quién decidimos trabajar nosotros", explicó Javier Bardem.

En septiembre, el actor español firmó un manifiesto junto con 3.900 personalidades de la industria cinematográfica para asegurar que no trabajaría con instituciones que "justifiquen o apoyen el genocidio en Gaza". "Que yo no consiga un trabajo es absolutamente irrelevante comparado con lo que ocurre allí. Es así de simple", se expresó entonces Javier Bardem.