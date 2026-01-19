Cuando el doblaje se vuelve extraño: Moncho Borrajo en 'Mira quien habla', Pablo Carbonell en Ford Fairlane...

En España hay una extensa tradición de doblaje en cine y TV. Un arte que ha permitido que el público acceda a producciones internacionales superando la barrera del idioma, convirtiéndose además en una seña de identidad cultural. Las voces de los actores de doblaje han acompañado durante décadas a personajes icónicos del cine y de las series, hasta el punto de que, para muchos espectadores, resultan inseparables de los rostros originales.

En el programa de esRadio Prohibido contar ovejas, conducido por Felipe Couselo, se ahondó en algunos doblajes llamativos realizados en España. Ya sea por voces poco habituales, como la de Moncho Borrajo en Mira quien habla, o por contar con decisiones creativas extrañas a la hora de traducir el texto original.

Tal y como contó Daniel Palacios en el programa, esto incluye películas de animación de los 90 como Ferngully, donde el cómico Ángel Garó interpretó... ¡a todos los personaje de la cinta!, o el del genio de la lámpara en Aladdin, donde Josema Yuste de Martes y Trece tuvo que adaptar la locura del original Robin Williams.

Todos estos, con ejemplos de audio, adornaron la sección de Prohibido contar ovejas, donde se dio buena cuenta del doblaje del cantante Dani Martín en la película School of rock, una de esas experiencias extrañas al encargarse del personaje protagonista de Jack Black.