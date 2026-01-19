'Las siete esferas', el éxito de Agatha Christie en Netflix tiene solo 3 capítulos

El nombre de Agatha Christie aparece antes que el del título de la serie, Las siete esferas, en la nueva miniserie de misterio de la plataforma Netflix. La ficción, de solo tres capítulos, ya figura en los primeros puestos de visionados de la plataforma y combina el suspense más clásico de la autora con un toque más dinámico para la generación que admiró la adaptación de Sherlock protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Basada en El misterio de las siete esferas, publicada en 1929, la producción de época nos presenta a una nueva protagonista, la joven dama de alta alcurnia apodada "Bundle", cuyas capacidades están a la altura de los clásicos Hércules Poirot o Miss Marple. Nueva protagonista para nuevas generaciones.

Tal y como cuenta en la videocrítica Juanma González para Libertad Digital y esRadio, la historia se sitúa en la Inglaterra de entreguerras, un período muy habitual en la obra de Christie y que sirve para añadir un marcado toque de relato de espionaje. La trama comienza con un hecho inquietante: un joven es encontrado muerto en su habitación, rodeado de varios despertadores programados a distintas horas. Lo que en un principio parece una broma macabra pronto se revela como el primer indicio de una conspiración más compleja relacionada con una organización secreta conocida como "Las Siete Esferas".

A diferencia de otras adaptaciones más solemnes, la serie apuesta por un ritmo ágil y un tono cercano a la comedia de misterio. El personaje central es Bundle Brent, una joven inteligente, curiosa y decidida que se ve envuelta casi por casualidad en la investigación. Bundle no es una detective profesional, sino una aficionada con buen ojo para los detalles, lo que la convierte en una protagonista fresca y diferente dentro del universo de Agatha Christie. A través de ella, la serie explora el tema del ingenio femenino en una época dominada por figuras masculinas, algo que la autora ya insinuaba en la novela original.

En cuanto a los temas, Las siete esferas va más allá del simple enigma policial de la habitación cerrada y trata de abordar también las consecuencias políticas de las grandes guerras del siglo pasado. Y ahí aparece un destacado actor, Martin Freeman, conocido precisamente por interpretar a Watson en la serie Sherlock.

Agatha Christie: Las siete esferas es una propuesta ideal para quienes disfrutan del misterio clásico con un toque ligero y entretenido. No busca la complejidad psicológica extrema, sino el placer del enigma. Pero todo eso te lo contamos en el vídeo de arriba.