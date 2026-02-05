En The Beauty de FX, el creador de American Horror Story se pone de nuevo un poco siniestro. El mundo de la moda se vuelve oscuro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras.

En esta videocrítica de Juanma González para el canal @LDCultura te contamos qué tal está el último delirio de Murphy, que hace pocos meses volvió a triunfar con la serie de Netflix dedicada a Ed Gein. En esta ocasión vuelve a rodearse de algunos de sus actores habituales y de otros nuevos que, no obstante, probablemente acaben formando parte de su peculiar galería de recurrentes: es el caso de la mítica Isabella Rossellini y de Ashton Kutcher, dos multimillonarios tecnológicos que han creado en secreto la droga milagrosa.

Con algo de procedimental policial, otro algo de thriller, y no pocas escenas de terror físico, The Beauty es el particular homenaje en forma de serie televisiva a una de las películas más aclamadas de la pasada temporada: La Sustancia, nominada a los Oscar y con una Demi Moore totalmente descontrolada.

