Menú
Series

La nueva serie de Star Trek, 'Starfleet Academy', ofende por su apología woke: "Es puro marxismo"

Espectadores denuncian una diversidad forzada que recuerda al fracaso de 'The Acolyte' en lo que definen como un campo de batalla cultural.

Espectadores denuncian una diversidad forzada que recuerda al fracaso de 'The Acolyte' en lo que definen como un campo de batalla cultural.
Starfleet Academy | Archivo

La nueva serie de Star Trek estrenada en EEUU enfrenta enormes críticas tras el estreno de sus dos primeros episodios. A lo largo de los últimos días Starfleet Academy, ficción ambientada en la escuela de la famosa federación a la que pertenecen los personajes de la serie, ha sufrido el fenómeno del "review bombing" en los agregadores de críticas, convirtiéndose en uno de los principales focos de críticas en redes sociales.

El motivo es el uso de personajes femeninos, razas y fisonomías que se ha convertido en el centro de la serie. El tono adolescente de la serie, perteneciente a una franquicia reservada a fans de la ciencia ficción y varones, ha suscitado todo tipo de burlas en los espectadores.

Las críticas se producen después de una campaña publicitaria destinada a realzar el "progresismo" de la serie, en un momento en el que "se le han dado connotaciones negativas", dijo Gina Yashere, actriz de Starfleet Academy. "Significa que estás progresando y eres consciente de todo en el mundo que te rodea".

Star Trek, creada por Gene Roddenberry en 1966, se ha convertido en un icono de la ciencia ficción y, cierto es, progresista, incorporando los temas sociales y el respeto a la diversidad a lo largo de su historia. Pero todo indica que el creador Alex Kurtzman y el equipo de Starfleet Academy podrían haberse equivocado al poner esta característica en primer término.

Relacionado

Las críticas se centran en secuencias como la de la instructora interpretada por la cómica norteamericana Tig Notaro, famosa por su activismo lésbico, humillando a un personaje masculino, el evidente sometimiento a criterios del "body shaming" de otros actores y actrices, o declaraciones del reparto definiendo la ideología de la serie.

Muchos espectadores señalan también que los primeros capítulos parecen escritos por una IA por contener, también, errores en el contexto de la mitología de la franquicia. Un error verdaderamente peligroso en un producto como Star Trek en relación a un personaje concreto, el de una alienígena con tal nivel de empatía -no telepatía, como es tradición en la especie betazoide- que puede dañar a los demás. Este hecho, junto a otras decisiones narrativas y de caracterización, han ofendido a los abundantes seguidores de la veterana saga.

Pero de lo que internet está dando buena cuenta es del tratamiento de la diversidad de la serie. Mientras que Star Trek nunca ha sufrido ataduras a la hora de mostrar la variedad de razas, especies y culturas, la caracterización de sus personajes y el viraje de los temas tradicionales de la franquicia han situado la serie en el objetivo de los fans y críticos antiwoke. La situación comienza a parecerse sospechosamente al de otra serie del universo Star Wars, The Acolyte, creada por Leslye Headland, que aseguró querer realizar la serie más "gay" del universo creado por George Lucas.

Todo indica que no todos los productos pueden sorportar convertirse en campo de batalla cultural ideologizado, al margen del mal gusto de muchas de las críticas cosechadas por la raza, sexualidad, género o complexión física de los protagonistas.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj