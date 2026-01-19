La nueva serie de Star Trek estrenada en EEUU enfrenta enormes críticas tras el estreno de sus dos primeros episodios. A lo largo de los últimos días Starfleet Academy, ficción ambientada en la escuela de la famosa federación a la que pertenecen los personajes de la serie, ha sufrido el fenómeno del "review bombing" en los agregadores de críticas, convirtiéndose en uno de los principales focos de críticas en redes sociales.

El motivo es el uso de personajes femeninos, razas y fisonomías que se ha convertido en el centro de la serie. El tono adolescente de la serie, perteneciente a una franquicia reservada a fans de la ciencia ficción y varones, ha suscitado todo tipo de burlas en los espectadores.

I watched 24 minutes of "Starfleet Academy" before I turned it off. I stopped it when the fat Klingon Jem'Hadar lady started verbally abusing the black male kid and the Klingon male kid. Before that, there was a lot of talk about how people are hungry and have to steal food -… — Byl Holte (@SirBylHolte) January 15, 2026

Las críticas se producen después de una campaña publicitaria destinada a realzar el "progresismo" de la serie, en un momento en el que "se le han dado connotaciones negativas", dijo Gina Yashere, actriz de Starfleet Academy. "Significa que estás progresando y eres consciente de todo en el mundo que te rodea".

Star Trek, creada por Gene Roddenberry en 1966, se ha convertido en un icono de la ciencia ficción y, cierto es, progresista, incorporando los temas sociales y el respeto a la diversidad a lo largo de su historia. Pero todo indica que el creador Alex Kurtzman y el equipo de Starfleet Academy podrían haberse equivocado al poner esta característica en primer término.

Las críticas se centran en secuencias como la de la instructora interpretada por la cómica norteamericana Tig Notaro, famosa por su activismo lésbico, humillando a un personaje masculino, el evidente sometimiento a criterios del "body shaming" de otros actores y actrices, o declaraciones del reparto definiendo la ideología de la serie.

"Star Trek 2026 redefines what it is to be a warrior. It doesn't mean always going into battles." pic.twitter.com/voCE4LZQGZ — End Wokeness (@EndWokeness) January 18, 2026

Scene from STAR TREK: STARFLEET ACADEMY This public shaming of a confident male character occurs in the middle of a Quantum Theory class. He dared to express both his confidence in the subject and his frustration with the butch lesbian's teaching style. Her response isn't to… pic.twitter.com/AK5JfGhfki — Worth it or Woke? (reviews) (@worthitorwoke) January 18, 2026

Bad acting and script aside, it's actually crazy how a brand new show airing in 2026 looks visually worse than 1966's Star Trek or TNG/DS9 from the 90s. https://t.co/c4aMnone1C — Narwitz (@SophiaNarwitz) January 17, 2026

Muchos espectadores señalan también que los primeros capítulos parecen escritos por una IA por contener, también, errores en el contexto de la mitología de la franquicia. Un error verdaderamente peligroso en un producto como Star Trek en relación a un personaje concreto, el de una alienígena con tal nivel de empatía -no telepatía, como es tradición en la especie betazoide- que puede dañar a los demás. Este hecho, junto a otras decisiones narrativas y de caracterización, han ofendido a los abundantes seguidores de la veterana saga.

Ouch! The premier was free and flopped. This is their own fault. And the sad part is they will never admit why it failed, because it would be "problematic" to discuss the truth. Nobody wants fat diverse Star Trek with "modern" morals. They want OG Starfleet. https://t.co/PpjezqfGZM — Grummz (@Grummz) January 15, 2026

Pero de lo que internet está dando buena cuenta es del tratamiento de la diversidad de la serie. Mientras que Star Trek nunca ha sufrido ataduras a la hora de mostrar la variedad de razas, especies y culturas, la caracterización de sus personajes y el viraje de los temas tradicionales de la franquicia han situado la serie en el objetivo de los fans y críticos antiwoke. La situación comienza a parecerse sospechosamente al de otra serie del universo Star Wars, The Acolyte, creada por Leslye Headland, que aseguró querer realizar la serie más "gay" del universo creado por George Lucas.

Someday, Paramount Studios and CBS needs to explain how a young StarFleet officer-gone-captain in her prime has reportedly gained nearly 120 lbs in barely two seasons. At least, the films make up excuses for Bill Shatner and James Doohan letting themselves go in old age. https://t.co/9rcu2wHuPW pic.twitter.com/tcZgiTe5no — Simba Tokonga (@SimbaTokonga) January 14, 2026

Todo indica que no todos los productos pueden sorportar convertirse en campo de batalla cultural ideologizado, al margen del mal gusto de muchas de las críticas cosechadas por la raza, sexualidad, género o complexión física de los protagonistas.