Vanesa Romero: "El sexo no es lo mismo a los 20 que a los 50, pero puedes seguir disfrutando"

Vanesa Romero es uno de los rostros más populares de la TV gracias a series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Con su segundo cortometraje como directora, Sexo a los 70, ha conseguido una nominación al mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya. La actriz y directora ha asegurado en esCine que está "muy feliz" con su trabajo tras las cámaras en una pieza de 18 minutos.

El cortometraje nos cuenta la historia de Marga (Mamen García), una viuda atrapada en la monotonía a la que su nieta le organiza una cita a través de una aplicación. Así conocerá a Agapito (Fernando Colomo), un hombre carismático y amante de la bachata. Incluso cuenta con un cameo de Carlos Sobera, que presenta precisamente un programa de citas a ciegas como First Dates. "No puedo tener más suerte, imagínate para mí trabajar con Fernando Colomo, pedazo de director al que le paso el guion y me dice que le encanta".

De Mamen García, nuestra viuda, quiere destacar que "ha sido súper generosa, muy generosa con todo porque la ves que es una muerta en vida por sus circunstancias y la nieta decide que no puede seguir así, le apunta a una aplicación de citas y a partir de ahí ves una transformación de una mujer apagada que se engancha a la vida". Además, "se le ve en ropa interior y se expone".

Uno de los miedos de la viuda es llegar a la intimidad con su cita. Vanesa Romero explica en esRadio que "a partir de una determinada edad el sexo no es lo mismo a los 20, 30, 40, 50 o 60 que a los 70, puedes seguir disfrutando del sexo pero con una serie de condicionamientos".

Vanesa Romero dirigiendo a Mamen García en 'Sexo a los 70'.

La actriz ha explicado que su intención era "ponerle un poco de luz y de atención a esto, porque si Dios quiere, todos llegaremos a esas edades, nos vamos a encontrar con una serie de problemáticas, entre comillas". Y lo ha querido hacer desde la comedia porque "creo que cuando tratas las cosas con la comedia entra mejor".

En este sentido ha añadido que "a través de la comedia se ha normalizado y esto es lo que va a pasar, lo queramos o no lo queramos, esto es lo que hay para todos cuando lleguemos a esas edades, se puede disfrutar del sexo de una manera distinta".

Precisamente Vanesa Romero sabe mucho de comedia habiendo dado vida a personajes en series tan importantes como Aquí no hay quien viva y La que se avecina. La actriz ha contado cómo "la comedia tiene algo peculiar porque tiene un tempo, un ritmo, musicalidad... que si te quedas corto se queda soso, pero si te pasas está exagerado y no es creíble". Sexo a los 70 se podría convertir en una serie, "estamos ya diseñando una serie porque la gente nos pide más y creo que hay mucho que contar".

‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’

Vanesa Romero cuenta cómo con su trabajo en estas dos series la "gente siente como que eres parte de su familia, a mí me encanta porque se acercan a decirme tantas cosas bonitas". En parte es porque "creo que el humor es una terapia maravillosa". Nunca ha renegado de su pasado, "las series de La que se avecina y Aquí no hay quien viva me han abierto la puerta a muchos otros trabajos a nivel interpretativo, y fíjate la escuela que he tenido".

La actriz explica que cuando terminaba sus escenas en lugar de irse al camerino a descansar "me quedaba en el set de rodaje, en el combo con Laura o con Alberto (los hermanos Caballero, creadores de las series) pendiente de lo que hacían, observando cómo dirigían, te juro que en ese momento ni pensaba que podía dirigir, pero estaba ahí porque me llamaba mucho la atención".

Cuando ve los capítulos que se reponen en TV asegura que "me da mucha nostalgia, me da ternura porque han sido tantos años mi segunda casa, pasaba a veces más tiempo grabando que en mi propia casa". Por eso "cuando lo veo me llama mucho la atención que la gente se sabe los diálogos, es brutal".

