Hugo Silva sobre los medios de la Policía para combatir la droga: "El narco no tiene burocracia"

Redes de narcotráfico, abogados con pocos principios, narcotraficantes que asesinan a guardias civiles con narcolanchas... No estamos hablando de un informativo, aunque podríamos, sino de la segunda temporada de Marbella: Expediente judicial que acaba de estrenar segunda temporada en Movistar Plus+.

En la primera temporada conocimos a César (Hugo Silva) un abogado estrella que defiende a narcotraficantes para que se libren de la cárcel incluso cuando los pillan. Tras salir impune, en la segunda temporada seguimos los pasos de Carmen (Natalia de Molina) la fiscal antidroga de Marbella que intentará atrapar no solo a los narcotraficantes, sino demostrar que abogados como César son parte del negocio.

'Marbella: Expediente judicial'.

Hugo Silva y Dani de la Torre, uno de los creadores de la serie, han estado en esCine para hablar de cómo es la segunda temporada. Hugo Silva ha explicado que su personaje está "inspirado en un abogado real que además nos ha ayudado muchísimo dándonos información y asesorándonos" y "también un poco inspirado en su personalidad, que además encaja con ese escenario".

En la serie se ven algunos elementos que el espectador podría pensar que los guionistas se han pasado de inventiva. Narcosubmarinos o un asalto a un hospital para liberar a un narco herido en una persecución. Dani de la Torre lo aclara, todo ha sucedido en la vida real. "Aunque te parezca alguna trama un disparate, está atenuado, la realidad a veces nos sobrecogía.

El caso de la entrada en el hospital es un caso real de un narco que fueron sus compañeros y les sacaron por la fuerza". La zona de Marbella y el campo de Gibraltar, "que, además de ser muy bonito, es muy atractivo, tiene esa cara B que es la del narcotráfico".

'Marbella: Expediente judicial'.

Narcos y faltas de medios para combatirlos

En Marbella: Expediente judicial los narcos son retratados como personas bastante horteras y exhibicionistas. Dani de la Torre cuenta en esRadio cómo "en los narcos hay un punto de exhibicionismo brutal, veo vídeos reales de narcos bailando La Macarena encima de una lancha llena de paquetes, es una provocación total". En ese sentido Hugo Silva ha añadido cómo "he visto algún vídeo de la habitación con fajos de billete, sacando los fajos de billete y jugando con ellos".

Durante la preparación de la serie los creadores han trabajado con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, las patrulleras y el helicóptero "son reales", nos apunta Dani de la Torre. Hugo Silva cuenta cómo la Policía "para nada" tiene los medios para combatir el narcotráfico. "La serie va un poco de eso también, de hasta qué punto se tiene que llegar para que realmente haya una respuesta, pero siempre va a haber una diferencia muy grande, sobre todo de recursos".

El primer capítulo empieza con el asesinato de un policía con una narcolancha, episodio que recuerda al sucedido en Barbate. Además, añade que "el narco no tiene burocracia, las decisiones se toman de un día para otro y el dinero igual, es muy difícil".

Dani de la Torre cuenta cómo "mucha gente veía la persecución de las lanchas y decía, ¿por qué no hacen como Trump y le disparan?... es que en España el sistema es garantista, no puedes dispararle a nadie a la primera de cambio".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.