Antes que nada, una aclaración: un "assembly cut" es un montaje bruto de una película, es decir, una primerísima versión temprana y a menudo mucho más larga con todo lo realizado y filmado por el director para la película. Y el mítico éxito de 1984 Gremlins, que inauguró una nueva calificación por edades y ganó una reseñable cantidad de millones, también tiene uno.

Y es ese corte el que su director, el veterano Joe Dante, habría regalado a un fanático francés tirando de su propia videoteca. Según las versiones que se han dado a conocer en redes sociales, este montaje de alrededor de 160 minutos se creó antes de que la edición definitiva redujera el metraje a los 106 minutos que todos conocemos.

Las fotografías que han corrido como la pólvora en las redes sociales de todos aquellos con un algoritmo programado para descubrir esta clase de cosas muestran un buen número cintas de vídeo con ese montaje inicial y que provendrían del almacén de posesiones personales del director.

De Gremlins sí que es voz populi que la version que conocimos es una muy sesgada de la inicial, un film de terror mucho más puro y sangriento de lo que el montaje final dio a entender. Es un hecho documentado. De ello existen fotografías y secuencias que no llegaron al corte final de la película y que han salido a la luz a través de archivos como el Gremlins Museum, que posee más de 350 diapositivas raras con escenas y momentos nunca vistos del rodaje.

La madre del protagonista, por ejemplo, era asesinada por una de las criaturas y su cabeza cortada era descubierta por los protagonistas, extremo que nunca llega a suceder en el largometraje. Spielberg y el estudio prefirieron una versión edulcorada y más cercana a todos los públicos, con numerosas travesuras pero sin énfasis en los aspectos más malévolos.

Según informaciones, ahora sí, no verificadas en redes sociales, el conjunto acaba de ser enviado a la mejor empresa de escaneo de Seattle para su restauración. Todo sucede pocas semanas después de que el estudio Warner Bros, ahora en proceso de venta a Netflix, anunciase la realización de una tardía tercera entrega que estará dirigida por el guionista de este primer título, Chris Columbus, quien más tarde se apuntaría éxitos como Solo en casa y su secuela o las dos primeras entregas de Harry Potter.