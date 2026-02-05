Así es la vida en Tel Aviv de Quentin Tarantino: "Moriré como un sionista"

Quizá la prometida retirada del cine de Quentin Tarantino tenga que ver con su lugar de residencia, Israel. Porque el realizador de Pulp Fiction y Jackie Brown, que aseguró que solo le queda por hacer un décimo y último largometraje (iba a ser la recientemente cancelada The movie critic) vive en Tel Aviv desde su boda en 2018 con Daniella Pick.

La señora Tarantino y su pareja viven con sus dos hijos en Israel, y Tarantino, tan dado a emitir palabras (ver su reciente polémica con Paul Dano), no ha dudado a la hora de promocionar su sionismo. Tal y como la mujer dijo al Canal 12 con Danny Hetch, "Quentin lo toma de la manera más fácil del mundo. La mayoría de las veces ni siquiera bajaría al refugio si no le dijera, y... tengo dos niños pequeños en brazos, así que me ayuda... No tiene miedo, y una vez me dijo algo gracioso: 'Bueno, lo que sea. Si pasa algo, moriré como sionista".

Quentin Taratino's wife Daniella Pick on whether the couple ever considers moving to Hollywood in moments of war... "Absolutely not." Quentin doesn't even worry about running to the bomb shelter. "If something happens, I'll die as a Zionist." That line should be in a movie. pic.twitter.com/2YSeUz3AOR — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) February 4, 2026

Una frase que parece sacada directamente de una de sus películas, pongamos Malditos bastardos, y que retrata perfectamente al director que revolucionó el cine independiente de los noventa. Tarantino parece haberse distanciado incluso de la industria y confiesa que ni siquiera en tiempos de guerra en Tel Aviv regresaría a EEUU.

Afincados en el norte de Tel Aviv, Pick desmiente el rumor que surge de de cuando en cuando sobre la posible vuelta de Tarantino. Al menos, en cuanto a implantación geográfica se refiere. Aunque en unas semanas se estrenará el esperadísimo montaje íntegro de las dos entregas de Kill Bill en una sola película, Tarantino seguirá radicado en Israel.

También cuando Netflix estrene la secuela de Érase una vez en Hollywood (2019), titulada de momento The adventures of Cliff Booth, donde Brad Pitt retoma su papel de especialista bonachón escrita por Tarantino pero dirigida por David Fincher después de la renuncia del primero. El film está ahora en posproducción y puede ser una escisión del guion de la cancelada The Movie Critic, serlo en parte o no serlo.

Durante la pieza informativa del Canal 12 emitida el pasado diciembre, Tarantino aparece asegurando que está aprendiendo hebreo y que le encanta Israel. "Si no me gustara, no estaría aquí. Jugar con mis hijos, pasear por el vecindario, o andar en bicicleta por el barrio. Simplemente salir con mis buenos amigos y divertirme, beber y fumar puros, o cenar con mis buenos amigos."

Incluso para domesticarse, Tarantino se las ha arreglado para enervar a espectadores y enfadar a un sector de la comunidad de Hollywood.