Los encuentros sexuales no eran con un amante ni con un "profesional del amor" sino con su marido. La vida en política es tan estresante que fue la única forma que encontró para mantener viva la chispa del matrimonio, pequeños encuentros tras la hora de la comida. De ahí el mote que se ganó en la prensa, "Doña Siestas". Pero aún así, ¿es ético o lícito usar unas dependencias públicas para tal fin? Esa es la premisa de Ella McCay, película que acaba de llegar a Disney+.

El responsable de Ella McCay es un titán de la industria, ganador de 3 Premios Oscar, 2 Globos de Oro y 1 Premio Emmy, James L. Brooks. A sus 85 años Brooks puede presumir de tener en su trayectoria títulos como Mejor... imposible, La fuerza del cariño, Al filo de la noticia o ser uno de los creadores de Los Simpson junto a Matt Groening.

Con su edad y su trayectoria se le puede perdonar hasta sus tropiezos, como la propia Ella McCay, una película que prometía mucho pero que el espectador olvidará a los 5 minutos. Una cinta que no puede salvar ni un reparto plagado de estrellas como Emma Mackey, Woody Harrelson y Jamie Lee Curtis. El propio Brooks explicaba que "mi objetivo con esta película era rendir homenaje, lo mejor que pudiera, a la edad de oro de la comedia cinematográfica de los años 40 y 50, con el reto constante de mantener el espíritu alocado de aquella época, pero sin dejar de tomarnos en serio los inevitables sobresaltos, dolores y tropiezos del ser humano."

Ella McCay narra la historia de una joven política aún idealista, aunque todo su entorno parece empeñado en que pierda sus valores por el camino, que hace malabares para compaginar su vida familiar y laboral. La película nos sitúa en plena crisis de 2008 cuando Ella es la vicegobernadora de un estado de EEUU que nunca llegan a especificar. El gobernador renuncia a su cargo al ser elegido por Obama para formar parte de su administración.

Lo que debería ser una alegría para nuestra protagonista, convertirse en gobernadora, lo empañan dos hechos: el comportamiento de su marido y el chantaje de un periodista que sabe lo que ocurría después de las comidas en ese apartamento de un edificio público. Algo que compagina con los traumas de la infancia provocados por un padre mujeriego.

La película destila sentimentalismo y mientras la estás viendo tienes la impresión de viajar en el tiempo, es una sensación extraña, es una película de otra época, pero en el mal sentido. Cuando vemos cintas rodadas y estrenadas en los 80 y 90 en nuestro cerebro justificamos determinados elementos porque le estamos poniendo contexto. Sin embargo con Ella McCay no podemos hacerlo, está rodada en 2025. El hecho de que Disney decidiera no estrenarla en cines y pasarla directamente a su plataforma de Disney+ ya nos daba una pista.

Quizás James L. Brooks sólo quiso hacer una película de despedida recordando su época dorada. Yo sólo por haberme dado una de las películas que más veces he llegado a ver como Mejor... imposible con un Jack Nicholson y una Helen Hunt en estado de gracia le perdono todo. Es más, se ha ganado hacer la película que le dé la gana.

Título original: Ella McCay

Género: Comedia dramática

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Dirección: James L. Brooks

Reparto: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson

Fecha de estreno en España: 5 de febrero de 2026

Plataforma: Disney+

Ella McCay no es el único título que acaba de llegar al streaming. Los repasamos todos.

Sicarios, acción y comedia

En Movistar Plus+ podemos ver London Calling, una película llena de acción y comedia que sigue a Tommy Ward, un sicario desafortunado que tras fallar en un encargo se ve obligado a huir del Reino Unido. Su nuevo jefe criminal le encarga un trabajo inesperado: cuidar y guiar a su hijo Julian, un joven desastroso.

Título original: London Calling

Género: Acción. Comedia | Comedia negra

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 109 minutos

Dirección: Allan Ungar

Reparto: Josh Duhamel, Jeremy Ray Taylor, Rick Hoffman, Aidan Gillen

Fecha de estreno en España: 1 de febrero de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

Se acerca San Valentín

El día de los enamorados se acerca y se nota en los estrenos en plataformas. Prime Video estrena La meta es el amor, una comedia romántica sobre rivalidad profesional y libros de autoayuda en el negocio de la TV. Netflix por su parte apuesta por la película sudafricana Uf, ¿solo amigos? y la surcoreana Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche..

Campamento sangriento

Para los amantes del cine de género tienen la opción de Verano infernal en Movistar Plus+ con Finn Wolfhard, uno de los actores principales de Stranger Things como reclamo. La película es un 'slasher' al más puro estilo de los 80. Los protagonistas son un grupo de monitores de un campamento de verano acechados por un asesino enmascarado.

Título original: Hell of a Summer

Género: Comedia. Terror | Comedia de terror. Slasher

País: Estados Unidos

Año: 2023

Duración: 88 minutos

Dirección: Billy Bryk, Finn Wolfhard

Reparto: Adam Pally, Rosebud Baker, Fred Hechinger, Susan Coyne, Billy Bryk, Finn Wolfhard, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Abby Quinn, Julia Doyle, Julia Lalonde, Pardis Saremi

Fecha de estreno en España: 3 de febrero de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

Cine de cocina y de aventuras

Los estrenos de streaming se completan con El tesoro de Keops en Movistar Plus+, una cinta francesa de aventuras arqueológicas al estilo de La búsqueda; y La tercera estrella en Acontra+, un drama culinario donde un chef japonés lucha por entrar en la élite de la cocina en París.

