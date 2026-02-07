Rodolfo Sancho se mete en la piel de un farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. La mujer a la que engaña es Toni Acosta.

Rodolfo Sancho y Toni Acosta encabezan el reparto Trazos ocultos, la nueva serie de Antena 3 que acaba de empezar su rodaje en las Islas Canarias donde tiene lugar toda la trama.

Toni Acosta es Inés, una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a su marido Miguel, el personaje de Rodolfo Sancho. Miguel es un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. ¿Qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos del supuesto viaje. Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira.

Trazos ocultos aborda temas de plena actualidad en la era de las redes sociales como la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar.

La serie tiene un tono de thriller emocional de seis capítulos de 50 minutos de duración. Antes de su llegada al prime time en abierto de Antena 3 estará disponible para los suscriptores premium de Atresplayer.

Intercambio de parejas

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, nos cuentan además en las Noticias Flash de esCine cómo es el remake norteamericano de la película española Sentimental. El título en Estados Unidos se llamará The Invite. Hay un momento exacto en toda reunión social donde la cortesía se rompe y aparece la verdad. Ese segundo incómodo donde alguien dice algo que no debería... y ya no hay vuelta atrás.

Este remake está dirigido y protagonizado por Olivia Wilde, que también lo protagoniza junto a Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton. Angela y Joe llevan años viviendo una vida como si de un guion aprendido se tratara: pura rutina, pesados silencios y una tremenda sensación de que hay algo crucial que se ha apagado en su relación. En medio de esa situación, reciben la invitación de sus vecinos Pina y Hawk, una pareja cuya energía y complicidad contrastan llamativamente con la suya.

Lo que debía ser una simple cena entre amigos se convierte, desde el primer minuto, en una extraña velada, marcada por miradas incómodas y un ambiente difícil de descifrar. La noche da un giro abrupto cuando los anfitriones plantean, con sorprendente naturalidad, la posibilidad de llevar a cabo un encuentro sexual entre los cuatro. Esa propuesta, lejos de quedarse en una simple provocación, actúa como detonante de una conversación sin filtros, en la que saldrán a la luz sentimientos y rencores que llevaban un tiempo guardados.

El Diablo Viste de Prada 2

Pocas películas no necesitan ningún tipo de presentación. En el mundo de la moda, las tendencias son pasajeras, pero el poder es eterno. Casi dos décadas después de que el mundo se rindiera ante el estilo implacable de Miranda Priestly, Disney confirma la fecha del regreso más esperado de la industria cinematográfica: la secuela de El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el 30 de abril.

Esta vez, la trama nos muestra a una Miranda enfrentándose a la crisis de las revistas de papel, teniendo que pedirle ayuda a su antigua asistente, Emily, que ahora es una importante ejecutiva de moda.

'El diablo viste de Prada 2'.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresarán a las oficinas de la revista Runway. Pincha en el audio para escuchar el tráiler.

La conmoción por el suicidio de un adolescente acosado

La película El Chico de los Pantalones Rosas, de Margherita Ferri, ha sido todo un fenómeno en Italia. Está basada en una historia real que conmocionó a Italia en 2012. Reconstruye la historia de Andrea Spezzacatena, un joven de quince años que en 2012 se suicidó en Roma tras sufrir una espiral de acoso y ciberacoso en su instituto. El detonante fue la elección de un pantalón rojo, regalo de su madre, que por un error de lavado se destiñó y se convirtió en rosa.

Fue el primer caso reconocido en Italia en el que un menor se quitó la vida por este motivo. La cinta se convirtió en un fenómeno cultural y permitió concienciar sobre la importancia de la empatía y la lucha contra el acoso escolar y el odio social.

