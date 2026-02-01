Peleas coreografiadas, persecuciones espectaculares con coches explotando por los aires, dos protagonistas obligados a llevarse bien para resolver el caso y mucho humor. La fórmula no es nueva, es la que tanto funcionó en las décadas de los 80 y 90, pero no por ello está caduca. De hecho tiene hasta nombre, las buddy movie o películas de colegas con personalidades contrapuestas obligados a cooperar.

En este género podemos enmarcar Los hermanos demolición que este fin de semana estrena Prime Video y que reúne por primera vez en papeles protagonistas a Dave Bautista y Jason Momoa. Bautista es James, un comandante SEAL de la Marina de EE.UU. muy disciplinado que vive en Hawái en una bonita casa frente al mar con su adorable esposa Leila (Roimata Fox), su hija Lani y su hijo Kai, un adolescente que llama a su padre "señor".

'Los hermanos demolición'.

En el lado opuesto encontramos a su hermanastro Jonny (Momoa), un policía de Oklahoma con pintas de motero y cuya vida es un auténtico desastre, desde su relación con Valentina (Morena Baccarin) a problemas con el alcohol. Ambos llevan 20 años sin hablarse por problemas familiares no resueltos. Sin embargo, tendrán que unir fuerzas para intentar esclarecer el asesinato de su padre en Hawái que han tratado de enmascarar como un atropello con fuga.

Referencias a Jean-Claude Van Damme o Jackie Chan y bromas sexuales (Momoa llega a hacer el helicóptero) son algunos de los ingredientes de este título que podemos ver en streaming. Y hostias, por doquier, con mucha violencia, tanta que arrancan extremidades a los malos en el fragor de la batalla. ¿Recuerdan la escena del bordillo de American History X? Pues aquí la actualizan. Desternillante escena inicial con Jason Momoa medio desnudo peleándose en su casa con cuatro miembros de la Yakuza mientras no suelta la cerveza y va diciendo frases ingeniosas.

'Los hermanos demolición'.

La película de Prime Video no tiene complejos, vende lo que es y no pretende nada más pretencioso. La gran escena de acción de la cinta contiene prácticamente como único diálogo un "joder" tras "joder" tras "joder sin parar. Un par de escenas con un tono más dramático para entender las motivaciones de cada uno muy propias de los nuevos tiempos, las nuevas masculinidades que le llaman. Sin duda es una película palomitera para ver en casa como entretenimiento.

Título original: The Wrecking Crew

Género: Western.

País: Nueva Zelanda

Año: 2026

Duración: 124 minutos

Dirección: Angel Manuel Soto

Reparto: Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang

Fecha de estreno en España: 28 de enero de 2026

Plataforma: Prime Video

Los hermanos demolición no es el único estreno de streaming de la semana, los repasamos todos.

¿Estamos solos en el universo?

La plataforma FlixOlé inaugura un ciclo dedicado a la ciencia ficción titulado Extraterrestre, donde se explora la presencia extraterrestre a través de quince películas. Entre los títulos destacados se encuentra El hombre que cayó a la Tierra, protagonizada por David Bowie, además de otras cintas que abarcan desde la comedia de El milagro de P. Tinto hasta el terror de El enigma de otro mundo.

'El hombre que cayó a la Tierra'.

Un western con Pierce Brosnan y Samuel L. Jackson

Movistar Plus+ presenta Maldita Trinidad, un western moderno ambientado en la Montana de 1870. Protagonizada por Pierce Brosnan y Samuel L. Jackson, la trama sigue la misión de venganza de un joven tras la ejecución de su padre, sumergiéndolo en una red de violencia y secretos en el pequeño pueblo de Trinity.

Título original: The Unholy Trinity

Género: Western.

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 95 minutos

Dirección: Richard Gray

Reparto: Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Brandon Lessard

Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

La oferta de estrenos se completa con el drama indonesio Una carta a mi juventud en Netflix y la producción argentina Mensaje en una botella en Movistar Plus+. Esta última, un dramedia con tintes fantásticos sobre viajes en el tiempo, está protagonizada por Luisana Lopilato y explora las complicaciones de intentar modificar el pasado mediante mensajes enviados a través de botellas de vino.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles, sin spoilers, y no perder tiempo buscando en los menús de las plataformas.