El gran homenaje al cine de nuestras folclóricas que recupera el color de Imperio Argentina o Rocío Jurado

En esta entrega de esCine, Andrés Arconada conversa con Sophie de Mac Mahon y Miguel López sobre las novedades que FlixOlé presenta para el inicio de año. Entre los contenidos destaca el ciclo Volver a empezar, que agrupa películas sobre transformaciones vitales, con especial mención a la versión de 1942 de El hombre que se quiso matar. Destaca la calidad del humor negro y la interpretación de Antonio Casal en esta obra clásica del cine nacional. Por supuesto el ciclo incluye la película de nuestro compañero José Luis Garci que da nombre a la colección, Volver a empezar.

'Volver a empezar' de Garci.

Entre los ciclos encontramos la colección Nuestras folclóricas, un homenaje a figuras como Lola Flores, Imperio Argentina e Isabel Pantoja. Hay que subrayar el esfuerzo de remasterización realizado para recuperar el color y sonido de cintas como La bella de Cádiz. Además, podemos ver Morena Clara como un descubrimiento cultural que permite viajar a la sociedad de los años treinta, marcada por el inicio de la Guerra Civil española.

Pepe Sancho y Rocío Jurado en 'La lola se va a los puertos' (1993).

Por último, recomendamos el visionado de Familia, la ópera prima de Fernando León de Aranoa, dentro de un ciclo sobre las complejidades familiares. Arconada alaba su guion magistral y la vigencia de su propuesta narrativa. Esta selección de títulos busca facilitar el acceso del público a las grandes joyas del cine español desde cualquier lugar del mundo.