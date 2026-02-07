Febrero es el mes más corto del año, pero eso no es motivo para que sea un mes cargado de grandes series. SY Cinema repasa para esCine lo más destacado de este mes. Al final de la noticia pueden encontrar el calendario completo con todos los estrenos del mes.

Viajando a las estrellas

Comenzamos por la nueva serie de SkyShowtime que te llevará a las estrellas: Star Trek: Academia de la Flota Estelar. La serie está disponible desde el pasado 5 de febrero y, como su título indica, está ambientada en el universo de Star Trek; en esta ocasión, conoceremos el mundo de la academia, donde se forman los mejores oficiales de la Flota Estelar.

Una nueva promoción de cadetes se entrena bajo la atenta y exigente mirada de los mejores de la Flota Estelar. Juntos se enfrentarán a los altibajos de la vida en la Academia. Pero cuando un nuevo y misterioso enemigo amenace tanto a la Academia como a la propia Federación, estos cadetes deberán estar a la altura del desafío o arriesgarse a perder todo por lo que acaban de empezar a luchar.

'Star Trek: Academia de la Flota Estelar'

La serie que arrasa sobre dos deportistas gays

Más que rivales, la serie sobre una relación prohibida que ya podemos disfrutar en Movistar Plus+. La serie narra la complicada relación entre dos jugadores de hockey, uno canadiense y otro ruso, rivales en la pista de hielo pero amantes en secreto.

Dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor, deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.

'Más que rivales'.

Una hija nazi

La nueva serie protagonizada por Luis Tosar, Salvador, ya está disponible en Netflix. Consta de un total de 8 episodios donde veremos a Luis encarnando el papel de un padre que descubre que su hija no es como él pensaba, ella forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

Para amantes del motor

Si te gusta el mundo del motor y las carreras, no te puedes perder MotorValley, la nueva serie italiana que llega a Netflix el próximo 10 de febrero. Un viaje a través de una de las competiciones de carreras más emocionantes: el Campeonato Italiano de Gran Turismo, donde los coches y las carreras no son solo una pasión compartida, sino una cuestión de vida o muerte.

Arturo, Elena y Blu lo han perdido casi todo en la vida, pero hay algo que les sigue impulsando: su amor por los coches y la adrenalina. Elena, heredera de la familia Dionisi y propietaria de una famosa escudería, debe reclamar su papel en el negocio familiar, ahora en manos de su hermano.

Para entrenarla contrata a Blu, una joven impulsiva con una atracción fatal por la velocidad, y a Arturo, antiguo piloto legendario retirado tras un trágico accidente.

Los chanantes en una serie

Apunta en tu calendario que el 15 de febrero se estrena la nueva serie original de Atresplayer; Rafaela y su loco mundo. Rafaela es una adolescente disfuncional en una familia altamente funcional. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.

En el reparto destacan grandes nombres del humor, como Carlos Areces, Arturo Valls, Ernesto Sevilla, Carmen Ruiz o Joaquín Reyes.

'Rafaela y su loco mundo'.

Thriller psicológico, criminal y erótico

Prime Vídeo estrena el próximo 18 de febrero 56 días, un nuevo thriller psicológico, criminal y erótico de 8 episodios. La trama sigue la investigación de un terrible homicidio que sucedió 56 días después de que Oliver y Ciara se conocieran y se enamoraran rápidamente. Los investigadores de homicidios llegan al apartamento de Oliver y encuentran un cuerpo sin identificar, brutalmente asesinado y descompuesto intencionadamente.

Para saber si la mató él, o lo mató ella, tendremos que esperar al próximo 18 de febrero.

Asesinos a sueldo

El 19 de febrero, El Agente Nocturno regresa a Netflix con su tercera temporada. Una de las apuestas más fuertes de la plataforma para el comienzo de 2026.

En esta nueva temporada, Peter viaja a Estambul para una nueva misión internacional, donde debe encontrar a un agente del tesoro fugitivo que tiene información clasificada. La búsqueda le llevará al descubrimiento de una red de dinero y asesinos a sueldo.

'El agente nocturno'.

Sobrevivir a los testigos de Jehová, ¿es posible?

HBO MAX estrena el próximo 20 de febrero una serie documental de 3 episodios donde relata las vivencias personales de muchos de los exmiembros de los Testigos de Jehová y aspectos desconocidos sobre sus normas y obligaciones.

La serie Sobrevivir al paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová narra los testimonios de personas que han abandonado la organización y de expertos en sectas. A lo largo de sus tres episodios, el documental explora, según sus relatos, cómo funciona esta institución.

'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová'

Y para terminar el mes, Apple TV+ estrena el 27 de febrero la segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos. La serie, que amplía el Monsterverse conocido en las películas, está de vuelta.

En esta segunda temporada, la acción se traslada a Isla Calavera, donde desde el océano surge una nueva amenaza, el Titán X. Los humanos necesitarán contar con Godzilla y Kong para que luchen juntos contra la nueva amenaza.

Pincha en el audio para descubrir todos los tráilers y detalles sin spoilers.

Calendario de todas las series que se estrenan en febrero en las plataformas:

1 de febrero de 2026

Brillantina y oro: Danza sobre hielo (Netflix)

2 de febrero de 2026

Doña Beja (HBO Max)

El maravillosamente extraño mundo de Gumball T2 (HBO Max y Movistar Plus+)

Schitt's Creek T1 a T5 (Disney+)

Informe+. Eterno Wilfred (Movistar Plus+)

The Copenhagen Test (Skyshowtime)

3 de febrero de 2026

La gran boda sami (Sundance TV)

The Gold T2 (Filmin)

4 de febrero de 2026

The Rookie T8 (Warner TV, Netflix, Movistar Plus+, Netflix y Disney+)

5 de febrero de 2026

El abogado del Lincoln T4 (Netflix)

Las leonas (Netflix)

Más que rivales (Movistar Plus+)

Unfamiliar (Netflix)

Star Trek: Academia de la Flota Estelar (SkyShowtime)

Padre no hay más que uno, la serie (Atresplayer y Prime Video)

Salvador (Netflix)

9 de febrero de 2026

La que se avecina: Portugal T2 (Prime Video)

10 de febrero de 2026

The Artful Dodger T2 (Disney+)

Fire Country T4 (Movistar Plus+)

Código de silencio (Filmin)

Motorvalley (Netflix)

11 de febrero de 2026

Cross T2 (Prime Video)

Niños de plomo (Netflix)

Niebla de invierno T2 (Netflix)

12 de febrero de 2026

Red Eye T2 (HBO Max)

Días de ceniza (Movistar Plus+)

Cómo llegar al cielo desde Belfast (Netflix)

El investigador con millones de seguidores (Netflix)

13 de febrero de 2026

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

El museo de la inocencia (Netflix)

El arte de parecer Sarah (Netflix)

En el barro T2 (Netflix)

14 de febrero de 2026

Vecinos (HBO Max)

Wylde Pak (Movistar Plus+)

15 de febrero de 2026

Rafaela y su loco mundo (Atresplayer)

16 de febrero de 2026

Como agua para chocolate T2 (HBO Max y Movistar Plus+)

Dark Winds T4 (AMC+ y Prime Video)

El estafador del amor (Movistar Plus+)

La cruda realidad: Dentro de 'America's Next Top Model' (Netflix)

17 de febrero de 2026

Brassic T6 (Filmin)

18 de febrero de 2026

56 días (Prime Video)

Soy Gordon Ramsay (Netflix)

19 de febrero de 2026

El agente nocturno T3 (Netflix)

La pareja de al lado: Atracción letal (Movistar Plus+)

20 de febrero de 2026

Portobello (HBO Max)

Lo último que me dijo T2 (Apple TV+)

Banksters (HBO Max)

Murder in Glitterball City (HBO Max)

Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová (HBO Max)

La ley de Las Vegas (Netflix)

23 de febrero de 2026

Paradise T2 (Disney+)

24 de febrero de 2026

A Better Man (Filmin)

26 de febrero de 2026

Scrubs T10 (Disney+)

El cineclub (Movistar Plus+)

El flow de Kagoen (Netflix)

Baki-Dou: El samurái invencible (Netflix)

Girl Taken (SkyShowtime)

27 de febrero de 2026