La respuesta de Christopher Nolan a Timothée Chalamet: "No consiento que gente como tú haga locuras"

Durante una reciente conversación entre Christopher Nolan y Timothée Chalamet antes de la proyección de Interstellar en IMAX 70mm, el cineasta fue muy claro con el actor cuando este le preguntó sobre la libertad que daba a sus intérpretes.

Según recoge The Wrap, en un momento dado de la conversación, Chalamet señaló a Marlon Brando en Apocalypse Now o al propio Heath Ledger en una de las más célebres cintas de Nolan, El caballero oscuro, como ejemplos de veces en las que parecía haberse dado más libertad a los intérpretes al dar vida a sus personajes.

"¿Te parece, con los actores, que a veces sueltas un poco más la correa o algo así? Es una mala forma de expresarlo", expresó Timothée Chalamet de títulos como Marty Supreme, Dune o Call Me By Your Name, tratando de encontrar las palabras adecuadas. "¿Que alguien tiene un conjunto diferente de... un poco más de margen o algo así? ¿O eso no tiene ningún sentido?", añadió.

Por su parte, Christopher Nolan no se anduvo por las ramas. "Tiene sentido, pero no, no consiento que gente como tú haga locuras", expuso, asegurando saber "la pregunta que se esconde detrás de la pregunta".

Chalamet y Nolan trabajaron juntos en Interstellar, cinta en la que el joven actor tuvo un papel pequeño encarnando al hijo del protagonista interpretado por Matthew McConaughey, pero que le marcó profundamente. "Sigue siendo mi proyecto favorito de todos los que he hecho. Es la película que más veces he visto de todas las que se han hecho en la historia de la humanidad", reveló.

Durante la charla, Christopher Nolan también recordó cómo Timothée Chalamet le ofreció una interpretación de su personaje más sombría de lo que él esperaba en algunos momentos. Y a pesar de que eso no le hizo mucha gracia inicialmente, el por aquel entonces muy joven actor siguió en sus trece y luego el cineasta consiguió encontrarle sentido.

"Cuando grababas los mensajes desde casa, había algo muy particular: estabas usando un tono oscuro. Me pareció demasiado y no me gustó mucho. Te lo conté y tú hiciste lo que te dio la gana y seguiste adelante. Pero yo pensaba: 'Sabe lo que quiere hacer y tiene una idea'. No se trataba de ser terco. Tenías planeado lo que querías hacer, tomaste un camino no querías abandonarlo por un capricho mío. Querías probarlo y desafiarme, a ver si yo daba marcha atrás, lo cual no hice. Encontraré la lógica en la sala de edición", explicó Christopher Nolan.

Timothée Chalamet recibió recientemente su tercera nominación al Oscar gracias a su papel en Marty Supreme y tiene pendiente de estreno la tercera entrega de Dune. En cuanto al cineasta, actualmente se encuentra inmerso en su ambiciosa adaptación de La Odisea, que llega a los cines el próximo 17 de julio con Matt Damon como protagonista.