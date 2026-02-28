Susan Sarandon elogia a Sánchez por "guapo" y por apoyar a Palestina

La actriz estadounidense Susan Sarandon será esta noche galardonada con el Goya Internacional 2026. Antes de la gala ha dado una rueda de prensa donde ha hablado de cine pero también de política. Al ser preguntada por el presidente Pedro Sánchez ha contestado que "es alto y guapo. Cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia" aunque confiesa que "no sé mucho sobre él".

Para la actriz el lado correcto es apoyar a Palestina. "Venir de un país donde se siente la represión y la censura, ver el apoyo del presidente a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa es tan importante para nosotros, los Estados Unidos". Lo cierto es que no hay una opinión unánime. De hecho, la actriz Melissa Barrera fue despedida de Scream 7 por sus comentarios antisemitas contra Israel al que llegó a acusar de "genocida".

La actriz ha querido dejar clara su postura política este viernes en la víspera de la entrega de los 40 Premios Goya en Barcelona: "nos hace sentir menos solos" en Estados Unidos y hace pensar que hay esperanza, ha dicho en referencia a la posición del gobierno de Sánchez .

Despedida por apoyar a Palestina

Pese a lo que dice Susan Sarandon, en Estados Unidos hay un gran apoyo a que una democracia como Israel se defienda de los ataques terroristas de Hamás. De hecho, la actriz ha contado que su agencia de representación la despidió por pedir apoyo para Palestina.

La actriz considera que "todas las películas e historias son políticas", ya sea para reforzar o para cuestionar el 'statu quo', y que se puede hacer desde todos los géneros.

¿Es Hollywood de izquierdas?

Según Susan Sarandon "es un mito" que Hollywood sea de izquierdas sino que "tiende a ser progresista cuando los cosas están difíciles" y que se habla según lo que esté en el poder. En este sentido ha añadido que "deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenazaran con no volver a trabajar" en referencia a Donald Trump, uno de los presidentes que más ataques ha recibido desde el sector de la industria cinematográfica. Al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo ha calificado como "muy anticonstitucional, está haciendo actos ilegales".

Por último, ha bromeado ofreciéndose a Pedro Almodóvar u otros directores españoles para hacer una película "con una americana tonta que no hable español", y ha asegurado que ahora participa y produce películas independientes de directores noveles.

Sobre las películas nominadas en los Premios Goya ha asegurado, tras reconocer que no conoce mucho el cine español, que ha visto Sirat, de Oliver Laxe, y que le mató, "es mucho más que perturbadora, es traumatizadora".