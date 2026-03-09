El polémico comentario que podría costarle el Oscar a Timothée Chalamet

El equilibrio de todo nominado a los Oscar es precario y, en tiempos de cancelación inmediata y fácil polémica en redes, unas palabras tomadas a la ligera por Timothée Chalamet podrían costarle caro al actor de Marty Supreme.

Este fin de semana Chalamet ha estado en el centro de la polémica en redes hasta el punto de especularse con la posibilidad de una próxima cancelación del intérprete a manos de las redes sociales, siempre deseosas de carne y sangre. La razón principal son unos comentarios sobre el ballet y la ópera que se hicieron virales y han convertido a Chalamet de ídolo a cancelado.

Ok I did not hear this. This sucks pic.twitter.com/O2ZW26zHrb — Seth Abramovitch (@SethAbramovitch) March 5, 2026

En una charla pública sobre el futuro del cine con el también actor Matthew McConaughey -con el que compartió presencia en el film Interstellar de Christopher Nolan- Chalamet comentó que no le gustaría trabajar en disciplinas como el ballet o la ópera porque son artes que parecen necesitar que la gente "las mantenga vivas" aunque, según él, "ya no le interesen a nadie". Aunque añadió después que tenía "todo el respeto" por quienes trabajan en ellas, la frase se recortó mientras la broma elitista de Chalamet hacía furor en la web.

Muchos artistas y fans del mundo de la música clásica y la danza lo interpretaron como un desprecio a esas artes. Cantantes de ópera y bailarines lo criticaron públicamente, e instituciones como el Metropolitan Opera o el Royal Ballet and Opera respondieron en redes defendiendo que estas disciplinas siguen muy vivas, ofreciendo al actor abonos para sus espectáculos. Otros señalaron además que Chalamet viene de una familia ligada al ballet, así que esperaban más respeto.

La frase fue considerada arrogante o despectiva y se viralizó justo en plena temporada de premios, algo que podría perjudicar ampliamente al actor de Wonka y Dune, hasta ahora el favorito de las apuestas. No falta quien se ha reído del actor por criticar a los cantantes de ópera tras ser nominado por interpretar a un jugador de ping-pong, como el actor Colin Jost en el programa cómico Saturday Night Live.

SNL's Weekend Update joke about Timothée Chalamet's controversial opera/ballet comment Colin Jost: Timothée Chalamet is being criticized by major opera and ballet organizations after he said that no one cares about those art forms. Chalamet made the comment on a press tour for… pic.twitter.com/pJfITmy3zd — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 8, 2026

Y es que el creciente triunfo de su competidor en la misma categoría, Michael B. Jordan, en las últimas galas de premios, destacando la del Sindicato de Actores, ha hecho escalar al actor afroamericano presente por partida doble en Los Pecadores (Sinners), la película más nominada de la noche. Jordan se ha convertido en la principal amenaza de Chalamet incluso por encima del hasta ahora segundo favorito de la noche en la categoría más competida, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra.

Chalamet cuenta en su haber con el aval del Globo de Oro y el Premio de la Crítica por su papel de Marty Supreme, lo que —en añadidura a su nominación en pasados años— le mantiene como uno de los aspirantes más fuertes a conseguir el premio.