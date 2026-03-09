Temor en Hollywood por los Óscar del 'no a la guerra' y el homenaje a Robert Redford

En vísperas de la gala de los Óscar, que este año se ha retrasado con respecto a ediciones anteriores —se celebrará el próximo domingo, madrugada en España ya el lunes, 16 de marzo—, la Academia afronta su 98.ª edición. Los responsables de organizar este evento de trascendencia internacional en la industria cinematográfica estudian bajo secreto la fórmula para que el desfile por la alfombra roja no dé sensación de frivolidad ante la guerra en Irán, que ya deja cientos de muertos. Tres nominados a la estatuilla dorada son, por cierto, de nacionalidad iraní.

Consideramos la dificultad que tienen los organizadores de la mayor fiesta del cine. ¿Renunciarán las estrellas de la pantalla a exhibirse con llamativas vestimentas? Apostamos a que no. Y así una y otra costumbre que suponga un contraste con el horror de la operación Furia Épica de Oriente Medio, como se denomina al conflicto bélico.

A pocos días de la gala, ha surgido el rumor de que a los periodistas acreditados en los Óscar los situarán en un lugar lejos de donde irán desfilando los invitados, para evitar que recaben opiniones sobre si están o no a favor de esa contienda iniciada por Donald Trump con la anuencia de Benjamin Netanyahu. Ya veremos si eso sucede así y la prensa acaba arrinconada en una zona de peor visibilidad.

Barbra Streisand en memoria de Redford

Una de las más gratas sorpresas de la noche será la aparición de Barbra Streisand para interpretar una de sus mejores melodías en recuerdo de su amigo Robert Redford, fallecido el 16 de septiembre del pasado año. Se trata del tema principal de Tal como éramos, que en 1973 protagonizaron ambos y que ganó un Óscar a la mejor música en la 46.ª edición de los premios, en 1974. Entre las nominaciones de aquel filme figuraba la de Streisand como mejor actriz, premio que ganó por Funny Girl. Otra estatuilla llegó a sus manos por la canción de A Star Is Born.

En el apartado In Memoriam se rendirá asimismo homenaje a otros actores desaparecidos, como Diane Keaton, Gene Hackman, Val Kilmer, Rob Reiner, Catherine O'Hara o James Van Der Beek, entre otros.