Clásicos de los 80, Matrix, Spider-Man y Michael llegan a nuestra casa

A pesar de la época estival, el mercado de las películas en Blu-ray y 4K Ultra HD no descansa, ofreciendo una amplia selección de títulos que van desde grandes éxitos contemporáneos hasta clásicos de los años ochenta y noventa que vuelven en la máxima definición para el disfrute de los coleccionistas.

Uno de los lanzamientos más esperados es el biopic musical Michael, que explora la trayectoria del emblemático rey del pop, desde sus inicios con los Jackson 5 hasta convertirse en un icono global. Este título llega en una espectacular edición de caja metálica o steelbook en 4K Ultra HD y Blu-ray, diseñada especialmente para los amantes del coleccionismo. La edición destaca por su pista de sonido Dolby Atmos, ideal para revivir sus actuaciones musicales.

La edición doméstica de esta película viene acompañada de atractivos extras, entre los que destaca el documental sobre cómo se realizó la producción y un recorrido detallado por la casa de la infancia del cantante. Asimismo, se incluye una pieza que muestra el proceso de caracterización del actor Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson en la vida real, así como del intérprete Colman Domingo, quien asume el papel del exigente padre del artista, Joe Jackson.

El cine español también tiene su espacio con el lanzamiento en formato doméstico de Amarga Navidad, presentada en el programa como la última película de Pedro Almodóvar, y protagonizada por Bárbara Lennie, Milena Smit y Carmen Machi. La historia se centra en Elsa, una directora de publicidad en pleno duelo por la muerte de su madre en la isla de Lanzarote. El filme estará disponible en DVD y Blu-ray tras su paso por las salas de cine.

Entre los contenidos adicionales de esta producción española se incluye un interesante making-of del equipo técnico y artístico, reportajes dedicados a las complejas escenas de fiesta que cuentan con varios cameos destacados —como los de Rossy de Palma o Los Javis— y una mirada detrás de las cámaras al striptease del actor Patrick Criado.

Para los nostálgicos de los años noventa, se anuncia la llegada en alta definición de la comedia sobrenatural Prácticamente magia, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Esta historia de dos hermanas unidas por una maldición ancestral que persigue a las mujeres de su linaje, ya que cualquier hombre que se enamore de una mujer Owens está destinado a sufrir un trágico final, llega en formato 4K Ultra HD con comentarios adicionales de su director, Griffin Dunne, y de su reparto. Este lanzamiento sirve de antesala para el estreno en cines de su esperada secuela directa el próximo 11 de septiembre.

'The Amazing Spider-Man'.

La duología de The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, se suma a las novedades de agosto en formato 4K Ultra HD y Blu-ray. La primera entrega ofrece opciones interactivas innovadoras, como la sincronización con una segunda pantalla a través de dispositivos como el iPad, permitiendo al espectador acceder a galerías de arte conceptual, notas de producción y archivos de la corporación Oscorp en tiempo real.

Por su parte, la segunda entrega de la saga arácnida incorpora abundante material de archivo, destacando múltiples escenas eliminadas del montaje de cine y explicaciones detalladas del director Marc Webb sobre la concepción del largometraje. Los aficionados podrán explorar en profundidad los entresijos de la producción de estas dos películas del universo de superhéroes de Marvel.

La ciencia ficción más revolucionaria también se renueva este mes con el lanzamiento de la colección completa de Matrix. Bajo el título de la colección de Déjà vu, esta edición especial reúne en ocho discos las cuatro películas de la franquicia en formato de máxima resolución, incluida Matrix Resurrections del año 2021.

La pista sonora en Dolby Atmos garantiza una experiencia totalmente inmersiva en las emblemáticas escenas de acción de la saga creada por las hermanas Wachowski. Para los usuarios que no disponen de un reproductor en 4K, también lanzan una edición más sencilla en Blu-ray con 4 discos.

Otra de las sagas que celebra su andadura cinematográfica es Fast & Furious, que con motivo de su vigesimoquinto aniversario estrena ediciones especiales en formato físico. Dominic Toretto y Brian O'Conner regresan con una espectacular definición de imagen 4K, acompañada de extras que analizan la evolución de la música de la franquicia y divertidas tomas falsas del reparto original.

Finalmente, se recupera el clásico de aventuras ochentero Cuenta conmigo, basado en la novela de Stephen King. Esta emotiva historia sobre la amistad de cuatro jóvenes que buscan a un chico desaparecido se edita en Blu-ray con una imagen restaurada y sonido envolvente que hace justicia a su legendaria banda sonora original liderada por la icónica canción de Ben E. King.

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