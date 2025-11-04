Napoleón no perdió su ejército por el frío: la verdadera causa la revela el ADN 200 años después

Un estudio liderado por el Institut Pasteur de París ha identificado, mediante técnicas de secuenciación de ADN antiguo, los patógenos que probablemente contribuyeron al colapso del ejército de Napoleón durante la retirada de Rusia en 1812. El análisis de restos dentales de trece soldados enterrados en una fosa común en Vilna, Lituania, ha revelado la presencia de Salmonella enterica (serovar Paratyphi C) y Borrelia recurrentis, causantes respectivamente de la fiebre paratifoidea y de la fiebre recurrente transmitida por piojos.

ADN antiguo extraído de los dientes de soldados de la Grande Armée

El equipo de investigación, encabezado por Nicolás Rascovan y formado por científicos del Institut Pasteur, la Universidad de Tartu, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Aix-Marsella, aplicó un protocolo avanzado de autenticación filogenética para analizar ADN patógeno altamente degradado en restos óseos hallados en una fosa común descubierta en Vilna en 2001, donde fueron exhumados más de 3.200 cuerpos.

El estudio, publicado en la revista Current Biology, se centró en trece individuos seleccionados entre los soldados que murieron tras la retirada del ejército francés desde Moscú. Las muestras dentales analizadas proporcionaron pruebas genéticas directas de la presencia de las bacterias causantes de fiebre paratifoidea y fiebre recurrente, enfermedades infecciosas conocidas por su alta propagación en condiciones de hacinamiento, insalubridad y malnutrición.

Dos patógenos ausentes en fuentes históricas, pero ahora confirmados

Los síntomas descritos por médicos del siglo XIX como el Dr. J.R.L. de Kirckhoff ya apuntaban a enfermedades como el tifus, la disentería o la diarrea. Sin embargo, el nuevo análisis genético no detectó Rickettsia prowazekii (agente del tifus) ni Bartonella quintana (fiebre de las trincheras), enfermedades tradicionalmente asociadas a aquel episodio. En su lugar, se identificaron bacterias no sospechadas hasta ahora en este contexto.

En cuatro de los soldados se hallaron señales genéticas consistentes con Salmonella Paratyphi C, y en dos de ellos, con Borrelia recurrentis. Esta última, transmitida por piojos corporales, puede no ser letal por sí sola, pero tiene capacidad de debilitar notablemente al huésped. Ambas enfermedades presentan síntomas como fiebre, dolor abdominal y fatiga extrema, todos ellos documentados en los registros médicos de la época.

Autenticación genética y pruebas filogenéticas sólidas

Los investigadores aplicaron herramientas bioinformáticas como KrakenUniq, MEGAN y EPA-ng para confirmar la autenticidad del ADN patógeno. Los resultados mostraron que los fragmentos genéticos extraídos se corresponden con linajes antiguos y diferenciados de las especies patógenas.

El análisis filogenético de Salmonella enterica situó las cepas recuperadas dentro del clado Paratyphi C, el mismo identificado en epidemias anteriores de los siglos XIV al XVI en Europa. Por su parte, los fragmentos de Borrelia recurrentis recuperados de un individuo (muestra YYY093A) se ubicaron en una posición basal dentro del árbol filogenético, lo que sugiere la persistencia de linajes antiguos de esta bacteria durante al menos dos milenios en Europa.

Implicaciones históricas y necesidad de ampliar el análisis

El estudio concluye que la combinación de fatiga extrema, frío intenso y enfermedades infecciosas es la causa más plausible de la elevada mortalidad durante la retirada napoleónica. Aunque la muestra es reducida (13 individuos frente a los más de 3.000 exhumados), ofrece la primera evidencia molecular directa de que estas infecciones jugaron un papel clave en la catástrofe de la Grande Armée.

Los autores advierten de que será necesario analizar un número mucho mayor de restos para confirmar el abanico completo de enfermedades presentes en el contingente militar francés. No obstante, el trabajo demuestra el potencial de la paleogenómica para estudiar epidemias históricas y revisar hipótesis sustentadas únicamente en testimonios y observaciones clínicas de la época.

Barbieri et al. (2025). Paratyphoid fever and relapsing fever in 1812 Napoleon's devastated army. Publicado en Current Biology, vol. 35, pp. 5384–5391. DOI: 10.1016/j.cub.2025.09.047. Investigación liderada por el Institut Pasteur, en colaboración con la Universidad de Tartu, la Universidad de Cambridge y Aix-Marseille Université.