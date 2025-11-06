Nace el 'Google Maps' del Imperio Romano: casi 300.000 km de calzadas con precisión inédita

Un equipo internacional de investigadores ha presentado Itiner-e, una plataforma que reconstruye la red de carreteras del Imperio Romano con una precisión sin precedentes. Publicada en la revista Scientific Data (Nature), la base de datos documenta 299.171 kilómetros de vías a partir de fuentes arqueológicas, históricas y topográficas, y permite además consultar rutas, tiempos de viaje y el grado de fiabilidad de cada tramo.

¿Te imaginas recorrer Roma a Alejandría sin perderte ni un cruce?

Creado a partir de miles de fuentes arqueológicas, históricas y cartográficas, Itiner-e convierte en datos precisos una red que durante siglos solo existía en fragmentos dispersos. Una especie de "Google Maps del Imperio Romano" que permite explorar su geografía, calcular itinerarios y comprender cómo la movilidad forjó el poder de Roma.

Un mapa que duplica lo que sabíamos

Hasta ahora, el principal referente era el Atlas de Barrington o su versión digital en el proyecto DARMC, con unos 188.000 kilómetros de caminos registrados. Itiner-e casi duplica esa cifra gracias a una cobertura mucho mayor y a una representación más fiel del terreno, adaptando los caminos al relieve real, a los pasos de montaña o a los cauces de los ríos.

El resultado: 14.769 segmentos de calzadas conectadas, representando tanto vías principales —las que unían capitales provinciales o bases militares— como rutas secundarias y caminos locales.

Solo un 2,7% de los trazados es totalmente seguro

La investigación revela que solo el 2,737% del trazado total está confirmado con certeza arqueológica. El 89,8% se considera conjeturado y el 7,4% hipotético.

Los tramos "ciertos" son aquellos excavados o documentados con alta precisión (menos de 50 metros de desviación en montaña y 200 en llano). Los "conjeturados" se basan en fuentes parciales o mapas antiguos, mientras que los "hipotéticos" son rutas plausibles pero aún sin pruebas directas, sobre todo en zonas desérticas.

Para visualizarlo, el proyecto incluye un "mapa de confianza" que colorea las regiones según la fiabilidad de sus datos y la densidad de carreteras identificadas.

Cómo se reconstruyó la red del Imperio

El trabajo de digitalización siguió tres pasos:

Identificación: búsqueda de calzadas en fuentes clásicas como el Itinerario de Antonino o la Tabula Peutingeriana, además de miliarios, mapas del siglo XIX y estudios arqueológicos.

Localización: uso de imágenes aéreas y satelitales , incluidos los archivos históricos de la misión Corona de los años sesenta, y mapas topográficos modernos.

Digitalización: trazado manual de cada tramo en sistemas GIS con precisión métrica, añadiendo datos de pendiente, longitud y contexto histórico.

Cada carretera se registra con una URI única y una bibliografía asociada, lo que convierte el mapa en una base de datos citable y abierta.

Calcula cuánto tardarías en viajar por Roma

La web itiner-e.org ofrece además una herramienta interactiva para calcular trayectos entre ciudades antiguas y estimar su duración según el medio de transporte:

A pie: 4 km/h

Carro de bueyes: 2 km/h

Animal de carga: 4,5 km/h

Mensajero a caballo: 6 km/h

El sistema tiene en cuenta la pendiente del terreno y aplica una fórmula de "pasabilidad" que ajusta la velocidad al esfuerzo. En futuras versiones, incluirá rutas fluviales y marítimas con velocidades distintas río arriba, río abajo y navegación costera basada en datos meteorológicos.

Un proyecto global con sello europeo

El proyecto ha sido dirigido por Tom Brughmans, Pau de Soto y Adam Pažout, con participación de expertos de más de 30 instituciones —entre ellas la Universitat Autònoma de Barcelona, la Aarhus University, el CNRS francés, la Vrije Universiteit Amsterdam o la Universidad de Cambridge— y la colaboración de investigadores locales en 40 países.

La iniciativa se desarrolló entre 2020 y 2024 dentro de los proyectos europeos MINERVA y Viator-e, con financiación del Consejo Danés de Investigación Independiente, la Fundación Carlsberg y el Ministerio español de Ciencia.

Un atlas vivo del pasado

Itiner-e no es un proyecto cerrado. Cada noche genera una copia actualizada en formato abierto (.json), lista para consulta o descarga. Su objetivo es convertirse en el referente mundial sobre movilidad antigua, integrando nuevos hallazgos arqueológicos y permitiendo estudios sobre comercio, logística militar o incluso la propagación de enfermedades a lo largo de las rutas romanas.

Scientific Data (Nature) De Soto, P., Pažout, A., Brughmans, T. et al. (2025). Itiner-e: a high-resolution dataset of roads of the Roman Empire. Scientific Data (Nature), 12:1731.