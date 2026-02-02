Pérez-Reverte traslada a octubre las jornadas sobre la Guerra Civil e invitará a Pablo Iglesias

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha anunciado que la XI edición del ciclo 'Letras en Sevilla', las jornadas sobre la Guerra Civil, prevista inicialmente del 2 al 5 de febrero, se celebrará finalmente del 5 al 9 de octubre, y que invitará al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Así lo ha informado este lunes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol, junto al periodista Jesús Vigorra, coorganizador del citado foro, que fue aplazado por amenazas de Podemos y la "ultraizquierda". El título del evento, que tendrá un día más de duración, se mantendrá: 'La guerra que perdimos', "sin signos de interrogación, si salió con ellos fue por un error de imprenta".

La decisión se produjo después de la renuncia a participar del escritor David Uclés, último premio Nadal. En un vídeo cargado de emoción y sobreactuación, explicó que no quería compartir cartel con José María Aznar y con Iván Espinosa de los Monteros. Tras la repentina huida de Uclés, otros intervinientes también se bajaron el cartel.

En relación a Uclés, Pérez-Reverte ha dicho que "no volverá". "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que se desacredite el evento".

La Fundación Cajasol señaló el pasado 28 de enero, a través de un comunicado, que las renuncias de algunos de los ponentes alteraban "de manera sustancial" el contenido de las jornadas, "así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a 'Letras en Sevilla'", un equilibrio que se considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural "diverso y representativo".

Con el programa definitivo aún sin cerrar por causas ajenas tanto a la Fundación Cajasol como a los organizadores, las bajas sobrevenidas habían generado "problemas organizativos" que constituían un motivo "razonable" para plantear el traslado de 'Letras en Sevilla' al próximo otoño.

Este aplazamiento permitiría disponer de un margen de tiempo "prudencial" para "rearmar" el programa conforme a su planteamiento original, que consistía en encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas tendencias ideológicas, conformando "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", según subrayaba la entidad.

"Coacciones públicas y privadas"

Al respecto, Pérez-Reverte y Vigorra aseguraban al respecto que Uclés no avisó a la organización de su renuncia y añadían que conocía "perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas". Además, acusaban a Podemos y "sus medios afines" de realizar "coacciones públicas y privadas, con llamadas telefónicas a muchos de los intervinientes para que no asistieran a Sevilla".

Asimismo, señalaban al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por haberse "sumado" a las presiones y recordaban que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, había participado "gustosamente" en otras jornadas de Letras en Sevilla.