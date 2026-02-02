David Uclés cree que es "injusto" que no pueda vivir en el centro de Madrid

Si hay alguien dentro de la izquierda "cultural" española que se ha puesto de moda en los últimos meses por encadenar polémica tras polémica ese es el escritor David Uclés. La más reciente es la espantada que protagonizó hace poco más de una semana cuando anunció que renunciaba a participar en un evento donde iba a coincidir con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros alegando que "son dos personas que quebraron los derechos fundamentales del hombre", algo que ya contamos en Libertad Digital.

No obstante, esta no es ni la primera ni la última polémica absurda en la que se ha visto envuelto el autor jienense. De hecho, el 31 de diciembre del año pasado fue entrevistado en la Cadena Ser donde afirmó cosas como que "¿por qué no podemos vivir en el centro de la ciudad? Nos hemos acostumbrado a que tenemos que irnos a barrios que tardamos media hora en llegar al centro, eso es injusto", mientras se quejaba de que "el centro está reservado para los turistas y la gente riquísima". En el siguiente tuit podemos ver un clip donde trata de desarrollar estos argumentos:

No, a ver. Que este tío no está ni para jugar en la primera plantilla del Real Madrid. No sé si me explico. pic.twitter.com/vNeqXlBzaS — Tamiroff (@tamiroff_) February 1, 2026

Como vemos, el escritor dice lo siguiente:

"Entonces mucha gente me dice, claro, es que tú quieres vivir en el centro. Entonces, yo a esta gente le diría ¿Por qué no podemos vivir en el centro? ¿Qué pasa? En una ciudad tan grande como Madrid nos hemos acostumbrado a que no podemos habitar el centro de nuestra propia ciudad, a que tenemos que irnos a barrios en los que tardamos media hora en llegar al centro. Eso es injusto. Mira, antes con una amiga aquí en la SER mirábamos en la azotea y decía: ¿Quién vivirá en toda esta azotea? ¿Quién vive ahí? Nosotros vivimos en los márgenes, entonces me parece, pues, que hay que decir, hay que decirles: el centro también es para nosotros, haced vivienda de protección oficial, intentad que los fondos buitres no compren más edificios en los barrios neurálgicos, yo vivía en Lavapiés en su día, ahora vivo por Madrid Río y probablemente después... bueno, ahora yo estoy muy bien económicamente, pero si no hubiera tenido suerte la novela me tendría que ir hacia Carabanchel y me tendría que ir fuera de Madrid porque el centro, y cada vez el centro es más amplio, se está haciendo inhabitable."

A continuación, vamos a exponer brevemente los errores más básicos en los que ha caído el flamante Premio Nadal de novela 2026.

"¿Por qué no puedo vivir en el centro de la ciudad?"

En primer lugar, ¿por qué no todo el mundo puede vivir en el centro de una ciudad? Pues básicamente por una cuestión de espacio. Es prácticamente imposible que todo el mundo que vive en una ciudad pueda vivir en el centro, a no ser que se le llamara "centro" a toda la ciudad o que dicha ciudad estuviera muy poco habitada. Tampoco es algo "injusto" que él (porque habla por él mismo) no pueda vivir en el centro de la ciudad así porque sí. ¿O es que él tiene más derecho a vivir en el centro que alguien que tiene una vivienda en propiedad en dicha zona?

El centro de las ciudades, como todo lo que es limitado en esta vida, es un bien escaso y que interesa a mucha gente, lo que hace que vivir en el centro (o tener un negocio) sea mucho más caro que vivir a las afueras de cualquier ciudad. Además, si todo el mundo viviese en el centro se produciría una sobrecarga a todos los niveles (de servicios públicos, de infraestructuras, etc.) que harían empeorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El centro ¿reservado para turistas y ricos?

Tampoco es cierto que el centro esté "reservado para turistas y ricos", como afirma Uclés. Para empezar, porque él tiene el mismo derecho a pisar el centro de la ciudad que los ricos o turistas, nadie se lo impide. David Uclés tiene el mismo derecho a pagar por una estancia en un hotel o un Airbnb que el resto de las personas, otra cosa es que no esté dispuesto a hacerlo. El centro no está reservado para nadie en concreto, hay ricos, pero también hay gente de clase media que tiene una casa en dicha zona desde hace años.

Por último, el autor pide a los políticos que construyan viviendas de protección oficial para que todos puedan vivir en el centro. Incluso dando por bueno que se construya VPO (y más en el centro de una ciudad), eso no haría que todo el mundo pudiera vivir en el centro (porque es imposible), sino que un selecto grupo de escogidos pudiera vivir en el centro a unos precios más bajos y que fueran justamente los que se quedan fuera de vivir en el centro los que financiarían estas viviendas de carácter social.

Así pues, toda esta "reflexión" de David Uclés se resume en un conjunto de quejas lastimeras que evidencian su deseo de vivir en el centro de la ciudad como si fuera algo que le perteneciera casi por derecho divino. Quizás sea por su poca capacidad de razonamiento sobre algo tan elemental por lo que se ha erigido como nuevo símbolo de la izquierda cultural.