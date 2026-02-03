La Candelaria: el verdadero fin de la Navidad y el simbolismo de la luz 40 días después

Para muchos, la Navidad termina el 6 de enero con el Día de Reyes. Sin embargo, el calendario tradicional y litúrgico señala otra fecha como el cierre definitivo del ciclo navideño: el 2 de febrero, día de la Candelaria. Esta festividad, situada en pleno invierno, actúa como un puente simbólico entre la oscuridad de los meses fríos y el anuncio lejano de la primavera.

La Candelaria conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María, cuarenta días después del nacimiento. Según la ley judía de la época, las madres debían esperar ese periodo antes de acudir al templo tras el parto. María y José cumplieron con esta tradición llevando al niño Jesús, en un gesto que dio origen a una de las celebraciones más antiguas dedicadas a la Virgen en el calendario cristiano.

La fiesta de la luz

El nombre de Candelaria proviene de las candelas, las velas que se bendicen en esta fecha. La luz es el gran símbolo de la jornada. Según el relato evangélico, el anciano Simeón reconoció en Jesús a la "luz para iluminar a las naciones", una expresión que quedó unida para siempre a esta celebración. Por eso, durante siglos han sido habituales las procesiones con velas encendidas y la creencia de que las candelas bendecidas ese día tienen un valor protector.

La tradición de las velas también conecta con un trasfondo más antiguo. Antes de que la Iglesia fijara esta festividad, a comienzos de febrero ya existían en el mundo romano celebraciones con antorchas y rituales de purificación. Con el tiempo, el cristianismo dio un nuevo significado a esos símbolos, vinculándolos a la figura de Cristo como luz del mundo.

El ciclo de los 40 días

El número cuarenta es clave para entender por qué la Candelaria cierra la Navidad. Contando desde el 25 de diciembre, el día del nacimiento, se llega directamente al 2 de febrero. Ese periodo marca el paso de la luz que nace en Navidad a su presentación pública en el templo. Por eso, en muchas casas donde se sigue la tradición, el belén y los adornos navideños no se retiran hasta esta fecha.

Este cierre no es solo religioso, también tiene un sentido simbólico. Si la Navidad representa recogimiento y vida en el interior del hogar, la Candelaria señala el momento de volver poco a poco al exterior, cuando los días empiezan a alargarse y el invierno, aunque todavía presente, comienza a perder fuerza.

Tradiciones y raíces populares

En España, la Candelaria tiene especial arraigo en lugares como Tenerife, donde la Virgen de la Candelaria es patrona de Canarias. Allí la devoción se vincula al hallazgo de una imagen mariana en el siglo XIV. En otras zonas, las hogueras y las procesiones con fuego recuerdan el simbolismo de purificación y renovación.

En México, la fiesta adquirió un carácter propio al encontrarse con tradiciones agrícolas prehispánicas. La fecha coincidía con rituales relacionados con el maíz y el inicio del ciclo de siembra. De ese encuentro cultural surgió la costumbre de comer tamales el 2 de febrero, tradición que hoy forma parte esencial de la celebración.

Un día que mira al cielo

La Candelaria también ha sido vista como una referencia meteorológica. Refranes populares relacionan el tiempo de ese día con la duración del invierno. Esta observación tradicional coincide con que el 2 de febrero es un punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, un momento en que la luz solar ya va ganando terreno.

Más allá de lo religioso, la Candelaria ofrece una manera pausada de entender el paso del tiempo. Frente a un calendario comercial que adelanta y acorta las fiestas, esta tradición mantiene un ciclo de cuarenta días que culmina con la luz como símbolo de esperanza. Así, el 2 de febrero no es una fecha más: es el día en que la Navidad se despide definitivamente y el año empieza a mirar, poco a poco, hacia la primavera.