Hallan seis dibujos originales de Ramón y Cajal colgados en una pared de la Universidad de Valladolid

A veces, la historia de la ciencia no se encuentra en excavaciones remotas, sino colgados en una pared esperando a que alguien sepa mirarlos. Eso es lo que ha ocurrido en el Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid (UVa), donde seis ilustraciones que llevaban décadas pasando desapercibidas han resultado ser "joyas" originales de Santiago Ramón y Cajal.

Durante décadas, seis ilustraciones de una precisión asombrosa decoraron las estancias del Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid (UVa) sin que nadie supiera que, tras aquellos trazos, se escondía la mano del padre de la neurociencia moderna. Hoy, esas láminas han dejado de ser "dibujos antiguos" para convertirse en joyas documentales de Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel que revolucionó nuestra forma de entender el cerebro.

El hallazgo no fue fruto del azar, sino de la persistencia de Francisco Pastor, profesor de Anatomía y director de la colección de osteología del museo. Pastor llevaba años observando con sospecha aquellas ilustraciones. Había algo en la firmeza del trazo y en la disposición de las estructuras del sistema nervioso que le resultaba familiar. Pese a que las láminas no estaban firmadas, (Cajal no solía hacerlo) , el profesor decidió hace un año iniciar una investigación en torno a las ilustraciones.

🎨El archivo de la UVa atesora 6 dibujos originales del Nobel de Medicina en 1906 y padre de la neurociencia moderna Santiago Ramón y Cajal Los dibujos han sido presentados esta mañana en el archivo y ya están disponibles en el repositorio digital https://t.co/t40GKfFaiJ pic.twitter.com/XReZEmixSc — Gabinete de Comunicación Universidad de Valladolid (@UVa_es) February 18, 2026

El proceso consistió en un exhaustivo cotejo. Pastor comparó las láminas con obras verificadas del Nobel de 1906, analizando no solo el estilo artístico, sino también las anotaciones técnicas que acompañaban a los dibujos. "No hubo más duda", sentenció Pastor tras confirmar que tanto la caligrafía como la técnica histológica coincidían punto por punto con el legado del maestro. La directora del Archivo General, Ángeles Moreno, ratificó el hallazgo tras comprobar que las ilustraciones correspondían a la primera edición del libro 'Elementos de histología normal y de técnica micrográfica' (1885), una obra fundamental para los estudiantes de medicina de la época.

¿Cómo llegaron estas piezas a Valladolid?

Las pistas apuntan a Fernando de Castro, uno de los discípulos más cercanos a Ramón y Cajal. De Castro habría regalado estas láminas a su alumno, César Aguirre, quien tras una exitosa carrera que le llevó de Madrid a París, apareció finalmente en la cátedra de la UVa en 1972.

En 1990, Aguirre cedió las piezas al catedrático Enrique Barbosa, quien a su vez las confió a Pastor. Durante todo este tiempo, las obras permanecieron enmarcadas en conjunto, custodiadas por la institución pero sin saber la verdadera relevancia del autor hasta que la curiosidad científica las ha devuelto a la luz.

Las piezas son "memoria viva" de la investigación

Los dibujos descubiertos son verdaderas radiografías de la vida a nivel microscópico. Entre las piezas se encuentran representaciones detalladas de la glándula submaxilar de un gato, una placa motora, la glándula gástrica felina, un páncreas de erizo y, por supuesto, varias neuronas. Cajal lo dibujaba a mano con una maestría que mezclaba el rigor del laboratorio con la sensibilidad del artista, herramientas esenciales para ilustrar sus publicaciones antes de que la microfotografía fuera accesible.

Para la UVa, el valor de este hallazgo es incalculable en términos de prestigio. La secretaria general de la institución, Helena Villarejo, ha destacado que estas piezas son "memoria viva" que conecta el pasado de la medicina con el futuro de la investigación. Por su parte, el Archivo Universitario ya ha digitalizado las obras para asegurar su preservación y difusión.