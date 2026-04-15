La Real Armería del Palacio Real de Madrid vuelve a estar disponible al público tras una intervención tecnológica y museográfica que mejora la conservación de la colección, la sostenibilidad del edificio y la experiencia de visita. La intervención, que se ha prolongado durante un año, ha contado con una inversión de 1.060.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Cambia la forma de acercarse a la colección, con un recorrido más completo y una iluminación que realza las piezas, permite apreciar sus detalles e invita a redescubrirlas", destacó la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

Una de las mejores colecciones

Considerada una de las mejores colecciones de armaduras y armas del mundo, la Real Armería expone actualmente alrededor de 2.500 piezas de un conjunto que supera las 7.000. Nos permite conocer la historia de la monarquía y del arte al servicio de la corte durante la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco.

Reabre la armería del Palacio Real. | Patrimonio Nacional

El conservador de la Real Armería, Álvaro Soler, explicó que "la nueva museografía incorpora ámbitos hasta ahora ausentes, como el dedicado a una selección de la colección borbónica, y reorganiza el contenido de algunas vitrinas como mejora de su discurso expositivo".

Uno de los elementos más destacados del proyecto ha sido la recuperación del efecto del antiguo lucernario decimonónico, cegado en el siglo XX, basada en paneles LED con telas ignífugas. Este sistema permite reproducir la luz natural y modular su tonalidad a lo largo del día, con control independiente por panel, lo que favorece una iluminación homogénea del espacio y evita interferencias en grabaciones audiovisuales.

Asimismo, se ha renovado el ámbito dedicado a las vitrinas japonesas, con la incorporación de la recreación de un kabuto —casco tradicional japonés— regalado a Felipe II, realizada en colaboración con Ubisoft y Assassin’s Creed. A ello se suman nuevas piezas de procedencia turca integradas en el discurso de la batalla de Lepanto.