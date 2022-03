En recuerdo a Pepe Hierro, a pocos días de su centenario

A pocos días de que se cumplan cien años del nacimiento de José Hierro, su amigo Andrés Amorós ha querido recordarlo en Es la mañana de Federico. Ha dejado sonar, para empezar su particular homenaje, el precioso poema Vida, "soneto barroco, digno de Quevedo", recitado por el propio Hierro. Dice así:

Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo supe que todo no era más que nada. Grito «¡Todo!», y el eco dice «¡Nada!». Grito «¡Nada!», y el eco dice «¡Todo!». Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. (Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada). Qué más da que la nada fuera nada si más nada será, después de todo, después de tanto todo para nada.

Después le ha recordado como siempre fue: "Un hombre sencillo". "Pepe era así. Se resistía a entrar a la Academia, por ejemplo, porque decía que él, que no sabía nada, no pintaba nada rodeado de tanto sabio". También que vivió su vida sin rencor. "No era franquista, evidentemente, pero hizo su vida, desempeñó varios trabajos en Radio Nacional y nunca tuvo resquemor de nada". Lo que más le gustaba, cuenta su amigo, "era cultivar el campo". "Su orgullo era cultivar un poco de vino, que hacía con sus manos. Él decía que esa vida era lo que le daba salud". Y su poesía, por tanto, también era sencilla. "Siempre huyó de la retórica". Para ilustrarlo, lee un poema: Réquiem, y recomienda cualquier antología suya, como la de la colección Austral. El poema dice así: