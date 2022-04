¿Por qué triunfa y qué cómics recomendamos leer del Caballero Luna de Marvel?

Para el mundo del cómic no son personajes nuevos ni mucho menos, pero sí para el público generalista que, a través de las películas de Marvel, se ha metido de lleno o se ha reenganchado al mundo de los superhéroes desde que allá por 2008 un tal Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr. decía aquello de "yo soy Iron Man". Hablamos de Black Panther, Capitana Marvel, Shang-Chi o ahora el Caballero Luna, es decir, personajes míticos de Marvel que el cine ha colocado en el escaparate más actual.

Con motivo del estreno de la nueva serie de Marvel, Caballero Luna, que actualmente se puede ver y disfrutar en Disney Plus, Libertad Digital prepara este especial en el que, sin spoilers, cualquier tipo de lector se puede acercar de nuevo o por primera vez a este superhéroe que mezcla en sus historias elementos como los dioses egipcios, la mitología, la salud mental y como no la acción, la aventura y la oscuridad.

¿Qué es lo primero que debemos saber de Caballero Luna?

"Moon Knight" o "El Caballero Luna". Este es el nombre del superhéroe de Marvel que nació, como pasa con muchos de ellos, como un personaje alejado del primer plano. No era cabeza de cartel. De hecho, pese a tener muchas décadas de historia, pocas veces lo ha sido, pero en el mundo del cómic, en algunas ocasiones, la magia de un personaje también radica en ese culto a lo poco generalizado y sí, Caballero Luna es un superhéroe de culto.

Pronto se desarrolló una historia a su alrededor, difusa y no concreta en su evolución inicial, que hablaba de un mercenario con personalidad múltiple llamado Marc Spector (entre otras personalidades) que estaba relacionado con el mundo de los dioses egipcios. Sin desvelar demasiado, evitando así la ira de lectores o seguidores de la serie que aún no hayan comenzado con ella, Caballero Luna es un mercenario al servicio del dios de la venganza y de la luna, llamado Khonshu.

Foto de Elektra Cómic

De momento ya tenemos un mercenario, protagonismos secundarios con otros personajes más importantes, argumentos que van y vienen, dioses egipcios, las cuatro fases de la luna y desordenes mentales. Parece interesante, ¿verdad? Pasemos a los cómics que pueden ayudaros a descubrir más.

¿Qué opinan los expertos? Julián Clemente – Panini

Como siempre, en Libertad Digital nos dejamos guiar por los expertos y por ello hemos hablado con Julián Clemente, editor Marvel de Panini en España, el cual nos responde a algunas de las preguntas sobre el personaje y nos da recomendaciones que ampliaremos posteriormente con la tienda Elektra Cómic.

Pregunta.- Con el enfoque de este reportaje, destinado también a ese público que quiera coger por primera vez y comprar en su librería de referencia un cómic de Caballero Luna, ¿qué puntos fuertes tiene este personaje más allá de lo que podamos ver en la serie de televisión?

Respuesta.- Inicialmente, el Caballero Luna surgió en los años setenta, como el protagonista primero de un serial dentro del magazine The Hulk y más tarde en una colección propia extraordinariamente sofisticada. Era uno de los pocos títulos de Marvel creados para su distribución exclusiva en librería especializada. Al no tener que venderse en quioscos, esto permitía orientarlo a un público más adulto, lo que contribuyó a que Doug Moench y Bill Sienkiewicz construyeran historias complejas y cada vez más experimentales, pensadas para un lector que había alcanzado cierta edad y que sería el que determinaría los grandes cambios de mediados de los ochenta, hacia un superhéroe más oscuro. En un momento dado, se empezó a hacer una broma, sobre que con Caballero Luna Marvel estaba haciendo Batman de la manera correcta, en una época en que el personaje de DC atravesaba cierta crisis. Es cierto que hay muchas semejanzas con Batman en cuanto al tipo de personaje, su base secreta, sus gadgets, su estética, sus secundarios o sus villanos, un tanto extremos, pero no es un aspecto tan destacable. Inicialmente esta vertiente de la doble o triple personalidad que aborda la serie no estaba en absoluto tan presente, y si acaso podía intuirse muy de fondo. De igual forma, el elemento sobrenatural de Khonshu estaba más insinuado que explícito, aunque con los años, especialmente en el siglo XXI, se tendió a hacerse cada vez más corpóreo.

P.- Manteniendo el tono anterior, ¿qué recomendaciones harían a una persona que no conoce al Caballero Luna y qué podemos esperar en el futuro para los veteranos que llevan tiempo siguiendo al personaje?

R.- Si no has leído nada del héroe, te recomendaría primero nuestra Biblioteca Caballero Luna, que recoge la etapa completa de Doug Moench y Bill Sienkiewicz. Es asombroso seguir la manera en que evolucionan los autores, especialmente Sienkiewicz, y acaban construyendo algo verdaderamente memorable. A continuación, la etapa moderna, que empieza con la llegada de Charlie Huston y de David Finch y que estamos recogiendo en Marvel Saga. Caballero Luna. Creo que, especialmente en esta última, encontrarán muchos paralelismos con la serie de TV, y también un desfile de autores muy top del cómic estadounidense que han ido pasando por el personaje, como Brian Michael Bendis o Jeff Lemire.

P.- Al ser un personaje que trata de primera mano la salud mental y teniendo en cuenta que por fin se está hablando con más libertad de este tema en la sociedad, ¿podemos estar hablando también de un punto de inflexión en la importancia de este superhéroe?

R.- Evidentemente, el salto al medio audiovisual es importante, porque amplía el número de personas que lo conocen o que le pueden interesar sus aventuras. Pero creo que es un personaje tradicionalmente de nicho, de fans fieles pero no demasiado numerosos, y creo que seguirá siendo así. Marvel es fundamentalmente diversa, construida para todo tipo de lectores, y aunque tenemos muchos que siguen el Universo Marvel en su totalidad, como un organismo vivo, también hay quienes sólo les interesa un aspecto concreto: Los Vengadores, o Spiderman, o La Patrulla-X, o los héroes urbanos y más realistas, como Daredevil y el Caballero Luna, y es bueno que sea así.

Recomendaciones Elektra Cómic

Estas son algunas de las recomendaciones de Panini, pero como siempre también os recomendamos acudir a vuestra librería o tienda de confianza para ser asesorados de la mejor manera posible. Por eso hoy contamos con Adrián Carmena de Elektra Cómic (Madrid), que nos da su punto de vista sobre el personaje:

"En mi top 3 del personaje, recomiendo por su puesto la etapa de Doug Moench y Bill Sienkiewicz que se está reeditando ahora en un formato muy interesante como es el de Biblioteca Caballero Luna. Ahí encontramos el origen canónico del personaje. Esas ediciones incluyen sus primeras apariciones. En segundo lugar y aunque ahora mismo no se puede conseguir con tanta facilidad, pero es uno de sus mejores arcos, recomiendo la serie de cuatro números de Warren Ellis y Declan Shalvey, sobre todo por los dibujos de este último. Se han inspirado en mucho de este cómic para la serie. Además era un tomo muy chulo. Y ya por último, una recomendación que se acerca más a la época de los 2000, más macarra y muy divertida, que es Caballero Luna el fondo. Es acción pura y dura de la Marvel de etapa más adulta. Esas son mis tres recomendaciones".

Guía resumen para entrar en el mundo del Caballero Luna

Un traje espectacular, armas letales, venganza, dioses egipcios, mercenarios, personalidades múltiples... Sí, aquí hay mucho que ordenar y es lo que queremos hacer con esta pequeña guía. Por supuesto hacemos caso a Julián Marugán y Adrián Carmena.

1.- Biblioteca Caballero Luna

Como bien han comentado Julián y Adrián, la Biblioteca Caballero Luna recoge la etapa completa de Doug Moench y Bill Sienkiewicz y encontramos varios cómics con los que acercarnos al personaje. Ahí encontramos su debut inicial, las últimas miniseries desarrolladas por su más influyente guionista e incluso su estreno en el magazine de Hulk.

2.- Marvel Heroes. Caballero Luna volumen 1 y 2

Más de 600 páginas en el primero y de 700 en el segundo para meterse de lleno en el mundo del Caballero Luna e iniciarse en su lectura. Hablamos en este caso de un formato de tapa dura que agrupa aventuras en tomos más grandes. Este tipo de formato Marvel Héroes es una de posibilidades que los lectores tienen a su disposición para tener historias amplias que acumulan varias grapas y colecciones. En el volumen 1 encontramos la etapa inicial de Doug Moench y Bill Sienkiewicz y conoceremos aspectos de Marc Spector como sus enemigos y sus aliados. Su amigo Frenchie será uno de ellos. También sabremos cómo se convirtió en el Puño del dios Khonshu y cómo fue el momento del pacto entre humano y dios.

En el volumen 2, con un total de 720 páginas, encontraremos la etapa final y conclusión de la etapa de los maestros Doug Moench y Bill Sienkiewicz.

2.- El Caballero Luna: el fondo

Nos metemos de lleno otra actualización de Marc Spector y aumentamos violencia y oscuridad. La reformulación del personaje tras unos años estancado se puede encontrar en este cómic de David Finch y Charlie Huston. Recopilado en Marvel Saga por Panini.

Se añadieron más guerras a su pasado como mercenario y detalles novedosos sobre enemigos y aliados.

3.- La venganza del Caballero Luna 1 y 2

Gregg Hurwitz y Jerome Opeña al frente de dos arcos en los que podremos ver a nuestro héroe luchando junto a otros referentes como Spiderman, algo que posteriormente desembocará en el aterrizaje de Caballero Luna en tramas con los Vengadores Secretos.

No sería la última vez que veríamos a Marc junto a superhéroes ya conocidos. En el futuro, por ejemplo con El Caballero Luna Los amigos imaginarios, el avatar de Khonshu peleará de nuevo con Daredevil, Lobezno o Capitán América.

4.- 100% Marvel. Caballero Luna 1: De entre los muertos

Por último y pese a que es difícil de encontrar, recomendamos esta obra de Warren Ellis y Declan Shalvey. Hubo un total de seis tomos incluyendo esta, pero cada uno tiene diferentes autores. Esta fue la única de Ellis y Shalvey.

Se pueden leer como una única historia con principio y final aunque beben de las mismas fuentes. Más locura y el señor luna, un clásico de este universo.