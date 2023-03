Una autora catalana prohíbe la traducción de su libro al castellano: "No quiero contribuir a la bilingüización"

La escritora catalana Júlia Bacardit ha decidido prohibir por cláusula la traducción de su último libro al castellano. "No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana", alegó en una entrevista concedida a ElNacional.cat. "En el momento en el que estamos, en un retroceso clarísimo del catalán", añadió.

Se trata de la obra Un dietari sentimental. Con esta medida, veta únicamente el español pero no cualquier otro idioma que decida comprar los derechos.

Bacardit, que además es periodista, publicó con anterioridad un libro en castellano. De hecho, reconoce que vendió más ejemplares que en castellano. "Era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran", justifica.

Durante la entrevista, la escritora anima a otros compañeros de profesión a seguir su ejemplo: "Esta decisión, esta negativa, es una cosita pequeña que los escritores podemos hacer por nuestra lengua".

Añade que es una medida que no toma "por superioridad moral" sino porque es un asunto que le hace "daño de verdad".