"En la sentencia del procés, la palabra ‘alzamiento’ aparece 47 veces. ‘Ensoñación’, en cambio, sólo una", dice Pilar Urbano durante la presentación de su último libro, titulado, precisamente, El alzamiento (Planeta). "Es cierto que es un título que puede llevar a dobles lecturas un tanto perversas, pero la única razón que hay detrás es esa", añade. Nació, según explica, después de cuatro meses de juicio. "Y ha necesitado cuatro años adicionales de investigación". Aunque en realidad nació de la ignorancia. "Estuve cuatro meses escuchando testimonios, mentiras, medias verdades y declaraciones interesadas. Y terminé con la sensación de que no sabía nada de lo que había pasado en realidad".

Así que se fue a la cárcel, para entrevistar a los condenados. "Todos tenían miedo de ser sustituidos", comenta. "Todos menos Junqueras, que tenía el mando a distancia y sabía que desde la allí podía seguir haciendo política". Su intención era conocer más, entender qué hubo detrás de todo ese entramado perfectamente organizado, que se fue fraguando durante años y que concluyó con el mayor asalto a la legalidad española desde el inicio de la democracia.

"La pretendida instauración de una República de Cataluña integrada en Europa no prosperó, no culminó con éxito", leemos. "Pero hubo una voluntad, una decisión, un impulso y un empeño… Se movilizaron masas humanas, se redactaron documentos con vocación de futuro… Se debatieron y aprobaron leyes para erigir un nuevo Estado al margen del Estado matriz. Se convocó al pueblo a manifestarse en urnas referendarias… Y no eran pasos perdidos, inconexos, sin sentido; sino pasos congruentes con el trazado de una hoja de ruta oficial. No fue algo improvisado, una erupción instantánea".

Un camino hacia ninguna parte

Para analizar el proceso mediante el cual una serie de políticos con intereses diversos lograron manipular durante décadas a un pueblo, existen varios hilos que seguir. El rastro del dinero, adentrarse en los intereses oscuros que las diferentes potencias, tanto atlantistas como antiatlantistas, pusieron en juego en torno a una causa alocada, antidemocrática, pero tal vez rentable; o se puede analizar cronológicamente los acontecimientos políticos que en España comenzaron hace demasiado, pero que cobraron un cierto relieve identificable a partir de comienzos de siglo.

"El procés empieza con Pujol, aunque después el Estatuto de Autonomía ha sido señalado tanto por independentistas como por constitucionalistas como una de las casillas de salida" de un conflicto cada vez menos velado. Se aprobó en el año 2006, "en un referéndum en el que participó menos de la mitad del censo". Además, "en casi todo el articulado es patente una tendencia a la emancipación". "Los catalanes querían romper amarras y autogobernarse", comenta Urbano. "Era un texto con pretensión de Constitución, que rompía la soberanía de todos los ciudadanos españoles, teóricamente iguales ante la ley, e introducía una disparidad territorial que beneficiaba a Cataluña y le otorgaba una categoría de Estado interlocutor, más que de comunidad autónoma".

El PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando la mayoría de los artículos que conformaban el texto. Al final, fueron declarados inconstitucionales 14 artículos y varias disposiciones adicionales, pero el relato del victimismo independentista había conseguido una presa que ya no iba a soltar. "Rajoy acertó recurriendo al Constitucional", dice Pilar Urbano, "pero pecó de torpeza cuando además empezó una recogida de firmas absolutamente innecesaria que sólo iba encaminada a hacer campaña en contra del PSOE".

El procés puede entenderse a partir de ese momento como un envalentonamiento paulatino de unos secesionistas que se lanzaron a sí mismos igual que un órdago; y también como una huida hacia adelante que sólo podía concluir en el mismo punto de partida desde donde comenzó. "Artur Mas no era muy hábil. No tenía intuición política. Pero era el favorito de Marta Ferrusola. Su padre fue el testaferro del clan Pujol, y sabía demasiado. El propio Pujol reconoció después que si de algo se arrepentía era de haberlo colocado a él. En todo caso, Mas sólo tenía un sueño, y ese sueño era ser presidente de la República catalana a cualquier precio. La alianza con la izquierda independentista era sólo cuestión de tiempo".

Una "ensoñación" planificada

Desde el momento en que comienza a coger forma la verdadera apuesta "soberanista", comienzan también los planes y la conspiración. "Los catalanes son muy trabajadores y disciplinados. Al menos eso dicen de sí mismos siempre. Y antes de construir la catedral de su nueva república dibujaron sus planos, por supuesto", dice Urbano.

Por acudir directamente a los momentos previos del 1 de Octubre, recuerda la autora, Carles Puigdemont encargó al juez Carles Viver i Pi-Sunyer, exmiembro del Tribunal Constitucional, que coordinase una Constitución para la futura República de Cataluña. "A la vez, dan pasos hacia la independencia: contactos con gobiernos extranjeros, preparación de un servicio de inteligencia, planes de purga y expulsión para los funcionarios no adictos al régimen". Urbano se detiene en ese último punto y lo subraya. "Son supremacistas, tienen cosas ciertamente terroríficas, que recuerdan a los peores totalitarismos. El plan para la limpieza ideológica de todos los funcionarios de su nuevo Estado señala qué tipo de sociedad persiguen". Todo lo que hicieron para conseguir la independencia, además, está probado. "Hay una agenda moleskine que contiene el registro de dos años de conspiración. Pero no ha servido para nada, visto lo visto".

El 6 de septiembre de 2017 Carme Forcadell cambió el orden del día del Parlament en el último segundo e introdujo por sorpresa el debate de la votación de la Ley del Referéndum, "pasando el texto a los diputados sólo dos horas antes y ordenando que no se admitirían enmiendas a la totalidad". El día 7 se aprobó la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, pensada para asegurar el tránsito de las urnas a la consolidación de la nueva República.

Intereses internacionales, intereses oscuros

"Como diría Pla: ‘¿Esto quién lo paga?’". Además de la malversación en la que incurrieron varios de los implicados, probada y condenada por el Tribunal Supremo, Pilar Urbano ha tratado de seguir la pista del dinero fuera de España, llegando a lugares un tanto nebulosos. Desde la relación de los independentistas con el entorno de George Soros hasta tramas de contraespionaje que formaron una pinza particular en torno a Cataluña. "Hubo caros intentos de ciertos oligopolios de Occidente, frente a otros intentos de ciertos poderes económicos y políticos del Este". "La Operación Atlantista angloamericana era el motor y la madre nutricia del carrusel"; pero, al otro lado, "la Operación Antiatlantista, el juego de los rusos con los catalanes" también jugó su papel. "Poner una pica en Cataluña y sustraérsela a la OTAN" era un movimiento demasiado valioso para Moscú. "Lo que importa es prevenir al pueblo catalán, tan ambicioso como cándido, de que es para otros un oscuro objeto de deseo manipulable y al que se puede engañar".

El peor golpe

Preguntada acerca del estado de la cuestión a día de hoy, Urbano lo tiene claro. "Cataluña es un volcán dormido. O un tigre dormido, si queréis. Mejor, una tigresa, porque está teniendo sus tigrecitos, que son los que lo volverán a hacer". "El golpe perpetrado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el más fuerte", añade. "Como Sánchez no tiene una mayoría real, la tiene que comprar. Así que tiene acreedores que le persiguen y que le exigen, y él no tiene reparos en pagar con los bienes de los demás".

"Cuando un presidente del Gobierno utiliza el Poder Legislativo a su antojo y lo convierte en un brazo más de su Ejecutivo, y redacta leyes pensadas para maniatar al Judicial, está haciendo un trío con los tres poderes del Estado. Así se explica que se permita cambiar a su antojo, contra el criterio de todos, absolutamente, el Código Penal; o indultar a unos delincuentes que no sólo no se arrepienten sino que dicen abiertamente que lo volverán a hacer".

Lo que ha conseguido el Gobierno actual, dice Urbano, "es tronchar la garantía suprema de nuestro Estado de derecho. Redacta leyes a la medida de unos pocos. Ahora sí que sí, no todos somos iguales ante la ley". Lo que ha terminado pasando es que "ha convertido la sentencia del Supremo en papel mojado". "Se la ha regalado a los independentistas, y les ha dejado el camino más despejado para otra intentona".