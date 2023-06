Batman Yo soy suicida, el homenaje en forma de Focus al español Mikel Janín

Tenemos mucho de lo que presumir. Muchísimo diría yo. El mundo del cómic y nuestro país llevan unidos muchísimo tiempo y esa unión, lejos de reducirse, cada vez está más reforzada y más consolidada. Por eso no es de extrañar que la editorial ECC haya tenido la idea de poner especial hincapié en aumentar el foco, nunca mejor dicho, de ciertas obras con claro color español.

En su momento ya trajimos a esta sección el Focus del Rorschach de Jorge Fornés. La obra guionizada por Tom King y dibujada por Fornés ha sido una de las grandes sorpresas y maravillas de este curso y tras su éxito, ahora ECC nos trae el Focus del Batman Yo soy suicida del propio King y por supuesto del dibujante nacional Mikel Janín. En esta ocasión, la edición incorpora además un detalle importante y es que tendremos a nuestro disposición el trabajo más puro del dibujante navarro ya que se ha publicado en escala de grises.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Mikel Janín, edición en escala de grises, lo trae ECC, cartoné tapa dura, contiene Batman núms. 9-13 USA, 128 páginas y un precio de 21,50 euros.

Vamos con la reseña

La pureza del trabajo de Janín con un Batman imponente

Me gustan mucho los Focus que está trayendo a nuestras librerías ECC y me gustan porque, aparte de buenas historias, como es el caso, se pone en valor el trabajo de auténticos genios del oficio. Primero os trajimos aquí a Jorge con el mítico Rorschach y ahora Mikel con la leyenda de Batman. Sí, así es, dos españoles cuyas manos crean y dan vida a estos personajes legendarios, hecho que deja constancia de que el nivel de los nuestros en la élite sigue alcanzando cotas que deben hacernos sentirnos orgullosos a todos. De ellos y de otros ejemplos como Jorge Jiménez y su guerra del Joker o del mítico y desaparecido Carlos Pacheco con la Caída de Camelot de Superman.

En este caso hablamos de Yo soy suicida, historia que forma parte de la etapa de Tom King al frente del personaje de Batman. Una etapa, por cierto, considerada referente para muchos. En esta ocasión Batman visitará el hogar del villano Bane en la prisión de Santa Prisca y allí deberá poner a prueba todo su ingenio y su capacidad como estratega para superar a sus enemigos y lograr el objetivo que persigue. Contará con secundarios de lujo como Catwoman y con villanos de segunda línea que serán momentáneamente aliados para esta misión, por momentos, suicida.

A nivel argumental tenemos una historia autoconclusiva y muy interesante por su carácter inmersivo y claustrofóbico. La cárcel, al más puro estilo Alcatraz, la oscuridad de Arkham... todo ello al servicio del guion de Tom King y representado a las mil maravillas por el talento de Mikel. Su Batman, el de la pareja King-Janín, es imponente. Contundente y brutal. Pero ojo, también sobrado de inteligencia, elegancia y precisión en sus movimientos. El mejor ejemplo lo encontraremos en las escenas de lucha o acción en las que podemos seguir en espectaculares splash page todo el recorrido del cruzado de la capa. Son impresionantes. Es ahí donde ese contraste de fuerza, precisión y elegancia logra su máximo esplendor. Y no podemos obviar lo bien que le sienta a Batman la ausencia de color. Con esto no quiere decir que sea mejor una historia en blanco y negro que una en color, sobre todo porque el trabajo de los coloristas es como el aire que se respira, vital, pero Batman es un personaje que gana en matices con y sin color. Ahí ya no entro porque es cuestión de gustos.

Podría hablar más del dibujo, pero prefiero mostraros un par de ejemplos:

Aparte de Batman, me fascina el trabajo de Mikel con Catwoman y Bane. La primera está llena de sensualidad y peligro, algo que se espera de ella y que Janín contagia desde su primera y misteriosa aparición. En el caso de Bane estamos acostumbrados a la imponente figura de su traje, sin embargo, aquí le veremos desnudo, incorporando un elemento amenazador y casero al personaje. Está en casa, está en Santa Prisca y, en su trono lleno de calaveras humanas, Bane rezuma seguridad. Una seguridad que el detective y estratega Batman tiene en cuenta y que narrativamente hablando será importante en la trama y en la definición final de la historia. Mikel convertirá a Bane en un depredador cómodo en su territorio y que, como un tiburón blanco en el agua, domina su espacio y sus dominios para destrozar a su presa de un mordisco cuando menos se lo espere. Esa intriga y tensión se palpa en cada viñeta.

Por último me gustaría destacar ciertos diálogos interiores que tienen Bane y Batman, que les unen y les separan como personajes y que van marcando la evolución de la historia dándonos un toque filosófico y personal a lo que vamos viendo. King los moldea y Janín los ejecuta en imágenes.

Conclusión: edición perfecta para conocer el sobresaliente trabajo de Janín al dibujo, incluyendo extras como una completa entrevista con el dibujante español. La escala de grises aumenta el nivel de un cómic ya de por sí muy interesante con un Tom King que no defraudó en su etapa en Gotham. Si ya lo tienes, esta edición es perfecta para completistas y fans del dibujo. Si no lo tienes, ECC te ha dado la oportunidad de acercarte a este trabajo en su estado más puro. Si gustan, disfruten de la lectura.