Dice Albert Boadella que "el teatro salva la civilización". Sin embargo, cuenta que un maestro jesuita le dijo una vez que no existía, que es la suma de música y poesía. Por eso cree que cada personaje tiene su cadencia, "su melodía" y "si la captas, ya lo tienes". Esta entrevista es una clase magistral de interpretación dramática pero sobre todo una crítica al signo de nuestros tiempos. O incluso a Picasso y al Guernica.

Boadella (1943), este mes de julio cumple 80 años, nos presenta su reciente libro Joven no me cabree (Ediciones B, 2022). Contra el infantilismo progresista de la sociedad actual. Los protagonistas del libro son un maestro sin compasión y un alumno que lo cree saber todo, fruto de una universidad estereotipada en lo formativo e ideológico. Es un clásico la presentación de la enseñanza de una materia a través de este tipo de relación. Dice Boadella que "falta admiración al que sabe más, auténtica admiración por el maestro".

Son muchos los asuntos que se abordan en la entrevista: el papel del público de teatro, que "ya no crea broncas. Antes había obras que no acababan" y esta reacción del respetable "te llevaba a plantearte" lo que habías hecho. Había una exigencia, lo que llevaba a una responsabilidad". A esto se suma el problema de las subvenciones, "que el Estado sea el mecenas principal de la cultura nos ha convertido en minusválidos. No tengo cliente al que seducir".

Sobre sus colegas de profesión el fundador de la compañía Els Joglars dice que "tienen un problema a de libertad, es un gueto ideológico de izquierda radical". No es la primera vez que dice que está "muy contento" de que "me llamen facha", eso es que "estoy en el buen camino".

Considera que "los progres son unos cretinos perseverantes" porque "desde mayo del 68 siguen en unos principios inamovibles".

Del nivel de autoexigencia de las nuevas generaciones recuerda con ironía que "antes tenían derecho a abofetearte hasta los vecinos, no solo tus padres" y reconoce que su generación "abrió todas las compuertas a la libertad en la educación", a "hacer lo que te diera la gana sin objetivos concretos. Romper con el precepto en el arte es mortífero. La doma no se produjo", concluye. El maestro del libro obliga al alumno a llamarle de usted.

Define el teatro como "un oficio artesanal". Un libro muy teatral porque los diálogos van acompañados de acciones constantes de los dos personajes protagonistas.

Dice la editorial

Un joven universitario visita a Albert Boadella en su masía con la intención de recabar información sobre los aspectos transgresores de sus obras. A través de un diálogo mordaz, y no menos polémico e iracundo, el ahora maestro trata de remover los cimientos que la sociedad del bienestar ha implantado a su nuevo pupilo. Como si se tratara de un diálogo socrático, primero tendrán que dudar de todo para después construir juntos lo que constituye este libro: un verdadero manifiesto artístico en el que Albert Boadella nos relata su visión sobre la política, la belleza y la modernidad. Y reflexiona, a través de su fascinante biografía, sobre cómo el progresismo ha puesto en jaque a una generación a la que le ha venido dada la comodidad frente al esfuerzo, la cancelación frente la crítica y la posmodernidad frente a la ilustración.

Del prólogo de Cayetana Álvarez de Toledo

Este es el testamento intelectual, artístico y moral de Boadella. Una obra de amor. Porque sólo desde un afecto desbordante por el género humano, sólo desde una confianza blindada en el poder de la pedagogía y la razón, se puede escribir un libro como este.

