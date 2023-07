Carlos Cuesta: "Sí, he sacado el libro para que se vaya Sánchez"

El gran impostor, el primer libro de Carlos Cuesta, se ha presentado este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El maestro de ceremonias ha sido el periodista y director del programa La Noche de Dieter en esRadio, Dieter Brandau, que daba paso a la invitada ‘estrella’, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sentado a su lado estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Díaz Ayuso ha agradecido al Director adjunto del Grupo Libertad Digital las generosas palabras que le dedica en su libro y añadía "no sé si como escribe en el epílogo, soy el mayor freno al plan de destrucción nacional y constitucional de Pedro Sánchez".

Arrancaba Dieter Brandau la presentación haciéndose un Sánchez, "prometo ser breve y si no lo soy, siempre podré decir que no les he mentido, sino que he cambiado de opinión". Contaba que fue Cuesta quien le presentó a Pedro Sánchez hace 15 años, cuando coincidían en las tertulias de Veo7.

Ayuso: "Necesitamos más que nunca periodistas valientes"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid empezaba con una cuenta atrás, "no podemos flaquear ahora que quedan menos de 20 días para acabar con este desastroso proyecto de retroceso y de tanto daño a España y, por eso, necesitamos más que nunca periodistas valientes como Carlos Cuesta, un profesional comprometido con la verdad, que denuncia los abusos desde el rigor y la independencia, es decir, desde la libertad".

Isabel Díaz Ayuso aseguraba que "sin un periodismo libre no hay democracia" y alababa un libro escrito "con argumentos, valentía y verdad, es decir, todo lo contrario a lo que Sánchez representa. El sanchismo se define así: maldad, mentira y manipulación". Para la Presidenta de Madrid "la mentira en Sánchez no sólo es un defecto personal, sino una herramienta de trabajo".

Los políticos sensatos del centro derecha tenemos la responsabilidad de entendernos

Ayuso piensa que este libro "quedará como una gran obra de consulta" que responde a la pregunta de "¿cómo hemos podido llegar a esto?". Y lo que queda, porque "Sánchez está dispuesto a seguir aflojando el andamiaje institucional para que pueda ceder bajo la última embestida de Bildu y los independentistas", y "la democracia sin ley es una cueva de ladrones", apuntaba.

Sobre otras consecuencias añadía que Sánchez, "casi ha logrado una inversión de los valores. Hay un nuevo puritanismo opresor, muy inquietante. Se llega a considerar que es peor lucrarse, ser empresario de éxito, que ser un terrorista condenado por delitos de sangre".

Eso sí, "hay esperanza y eso es lo que me gusta también del libro", decía. "Para el autor y para millones de españoles España es un maravilloso proyecto que necesita de gente dispuesta a luchar por él".

Sobre los pactos del PP y Vox cree que "los políticos sensatos del centro derecha tenemos ante nosotros la responsabilidad de dejar aparte nuestras diferencias y entendernos entre nosotros, allí donde sea necesario".

Aconsejaba a los asistentes "guardar" el libro "para el día en que todo esto parezca un eco distante", porque "la mayor afrenta que nos ha hecho a los españoles Sánchez es intentar todos los días que olvidemos. Ha querido llevarse la memoria no solo histórica sino también ética, personal y política de un país de España y de todos los españoles".

Carlos Cuesta: "La España que debe defender la derecha"

El periodista opinaba que Pedro Sánchez "a quien quiere es a sí mismo. Está convencido de su bien personal"; y se preguntaba: "¿qué es más peligroso, esto o uno muy convencido del mal, José Luis Rodríguez Zapatero?". Se lamentaba que hemos tenido que sufrir a uno después de otro.

Ha explicado que la llegada al poder de Sánchez es fruto de "una estructura de pactos cruzados que incluía entregar Cataluña a Esquerra Republicana, aupar a Bildu para sustituir al PNV y el avance del comunismo y de todas las reclamaciones venezolanas". Esto último conectado con el "respaldo financiero a Podemos". La portada del libro (Sánchez flanqueado por Pablo Iglesias, Otegi y Junqueras) refleja quienes son los responsables de este "lodazal", añadía.

Estas tres "patas" son las que "se encarga de desmentir" Sánchez. Para el autor, "el nivel de putrefacción a que ha llegado el diseño y la aplicación de la política de algunos partidos es insoportable" y "cuando te cargas la libertad te cargas la democracia".

Me niego a saber que Sánchez intervino ordenando operaciones que hundieron a Caja Madrid y no contarlo.

De ETA a Bildu. Ha contado que "de los 12 asesinatos a gente del Partido Socialista prácticamente la mitad se produjeron entre los años 2000 y 2003, cuando Zapatero tenía que decidir si iba contra ellos o con ellos. Optó por la segunda".

Cuesta proponía a los asistentes hacer una simulación: "Si hace veinte años nos hubieran soltado estas noticias de golpe: "que el Partido Socialista pactaría con Bildu la gobernabilidad de Navarra o la reforma laboral, con Esquerra el indulto a los golpistas, que iba a ocultar los datos de las muertes por covid, a introducir una ley que va contra la propiedad privada con los comunistas o que el PSOE se traga 44 etarras metidos en listas de Bildu nos hubiéramos pensado que estábamos en otro sitio", no en España. "Hoy las masticamos con tranquilidad. Por eso es tan importante el 23J, porque el deterioro de la calidad democrática es brutal".

Sobre los pactos de PP y Vox, y a ello dedica el final del libro, decía que "se tienen que entender para sacar a España de una situación de vulneración de las libertades" y para retornar "a la Transición y a la Constitución del 78". La parte que más le ha gustado a Dieter precisamente es ésa de "La España que debe defender la derecha", "de lo mejor que has escrito", destacaba. Y leía un fragmento: "Ni Vox debe ver al PP como un enemigo ni el PP tiene derecho a hacer lo mismo con Vox. El momento es ahora y no habrá muchos más". Si Sánchez pierde el 23J y se queda, el autor augura que "la izquierda está abocada a una crisis muy potente"

El presentador alababa la valentía de Cuesta, "¿no hay miedo?", preguntaba, "sabiendo que Sanchez no está dudando en señalar a los periodistas como enemigos del gobierno de España". Carlos contestaba: "Si te metes en esta profesión tiene que ser para esto. Si accedes a información tienes que trasladarla. En este libro calificaciones no hay demasiadas y sí cronologías, documentos, fechas, cifras.... Me niego a saber que Pedro Sánchez intervino en asambleas decisivas de Caja Madrid ordenando operaciones que hundieron a Caja Madrid y no contarlo". Y añadía otro ejemplo, el de la relación de Begoña Gómez, mujer del Presidente, con Marruecos. Bromeaba: "Los tribunales son todavía un campo libre así que si se quieren querellar lo tienen fácil. Abogados del Estado no les van a faltar".