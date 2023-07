'Antonio Ordóñez, torero', retrato de un personaje excepcional

Marino Gómez-Santos (1930, Oviedo – Madrid, 2020) fue bastante conocido por sus biografías de Marañón, Severo Ochoa o Victoria Eugenia. Su hijo acaba de encontrar un libro inédito entre sus papeles, que recogía las crónicas que elaboraba cuando trabajaba como redactor en el diario Pueblo, donde llevaba a cabo la exitosa serie "Pequeña historia de grandes personajes". Gómez-Santos fue publicando entre el 6 y el 11 de julio de 1959 un reportaje de seis entregas bajo el epígrafe "Antonio Ordóñez cuenta su vida", realizado a través de diversas conversaciones con el afamado diestro en plena temporada taurina, ya en la habitación de hotel en las horas previas a una corrida de toros, en el coche durante sus desplazamientos o en la intimidad de su hogar. En muchas ocasiones, con la presencia añadida de Ernest Hemingway, amigo personal de Ordóñez y que aquel verano daría comienzo a la redacción de El verano sangriento. Años después, Marino Gómez-Santos concebiría la idea de elaborar este libro que se publica junto con los artículos originales aparecidos en Pueblo, bajo el titulo Antonio Ordóñez, torero (Editorial Renacimiento).

Antonio Ordóñez (Ronda, 1932-1998). Hijo del Niño de la Palma, es uno de los más grandes toreros clásicos. Estaba casado con Carmina Dominguín, hermana de Luis Miguel, su gran rival. Era el padre de Carmina y Belén y abuelo de Cayetano y Francisco Rivera Ordóñez.

No es un libro taurino, sino el retrato de un personaje. Cuenta su biografía y cómo es la vida cotidiana de un torero. No es un libro exclusivo para los aficionados a los toros. El personaje, fuera de los ruedos, no era brillante, al contrario que Luis Miguel, aunque tuvo su "corte" de adoradores.

Este libro recoge muchas anécdotas. En un festival, llegaron a torear los cinco hermanos: Cayetano, Juan de la Palma (casado con Paquita Rico), Antonio, Pepe y Alfonso. En 1949, toreó 67 novilladas y no le quedó dinero. Se empeñó en tomar la alternativa en contra de Marcial, su apoderado, y ganó dinero gracias a su suegro, Domingo Dominguín.

El primer coche que se compró fue un Renault 4-4. Es muy curioso cómo cuenta que su novia le encargaba comprar en Francia papel para forrar armarios. En 14 temporadas, recibió 20 cornadas graves, casi todas en el muslo derecho. Decía que lo sentía sobre todo por Carmina.

MARINO GÓMEZ SANTOS: "ANTONIO ORDÓÑEZ, TORERO", introducción de Carlos Abella, edición y notas de José Miguel González Soriano, Sevilla, ed, Renacimiento, 2023, 320 págs, 24’95 euros. ISBN: 978-84-19791-03-0.